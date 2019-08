Daftar Hotel yang Tawarkan Paket Promo Menginap dan Sajian Makanan di HUT ke-74 Republik Indonesia

Personal Assistant to General Manager Grandhika Hotel, Kiki Wulandari (kanan)

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Guna menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74 pada tanggal 17 Agustus 2019, beberapa hotel mengadakan program promo untuk menarik tamu dan wisatawan.

Paket-paket promosi tersebut terdiri dari paket menginap dan menikmati sajian makanan dan minuman di restoran hotel.

Public Relation Prime Plaza Hotel Kualanamu, Dewi Sartika mengatakan pihaknya menyediakan mie ayam gratis

untuk yang bernama Agus khusus pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan syarat cukup dengan membawa KTP saja.

"Kita juga ada selfie contest, ambil foto terbaik kamu di Prime Plaza Hotel Kualanamu dan dapatkan voucher menginap satu malam di Prime Plaza Hotel Kualanamu. Selain itu minum kopi hanya Rp 7.400 dan makan sop iga bakar hanya Rp 74 ribu hanya untuk dua hari di tanggal 17 dan 18 Agustus," ujar Dewi, Jumat (16/8/2019).

Diakuinya, promo-promo ini diselenggarakan untuk menyambut dan memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus. Sehingga semua masyarakat dapat semakin merasakan hari kemerdekaan.

"Saya harap para tamu dan wisatawan beramai-ramai datang ke hotel kita ini untuk menikmati promo yang hanya dua hari, ini," tambahnya.

Dalam kesempatan yang berbeda, Personal Assistant to GM Hotel Grandhika Medan, Jesica Rismauli mengatakan Hotel GranDhika Setiabudi Medan menggelar Gala Dinner sehubungan dengan Perayaan HUT Hotel yang Ke-3 2019 pada momen HUT RI.

Acara ini diadakan pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 di Andaliman Restaurant.

"Makan malam yang diadakan dalam bentuk Gala Dinner yang disajikan buffet "all you can eat". Gala Dinner ini terlihat lebih cerah, modern, dan terbuka dengan area indoor dan outdoor dimana panggung hiburan terletak diatas kolam renang. Gala Dinner terasa lebih hidup, karena tamu bisa melihat live cooking chef. Selain di

sabtu malam ini juga dihibur dengan kustikonser penampilan spesial dari Icha Jikustik," ucap Jesica.

Dikatakannya, selama Gala Dinner ini, para tamu dihibur beberapa Quiz yang menarik dan ada doorprize. Gala Dinner akan dimulai pukul 18.00 WIB dan digelar bersamaan dengan HUT RI ke-74 untuk memeriahkan Hari

Kemerdekaan Indonesia.