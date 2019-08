Go Internasional, Penampilan Stephanie Poetri di Panggung 88 Rising Bikin Merinding di AS

Stephanie Poetri Tampil di AS dan Bergabung dengan Label Rich Brian.

TRIBUN-MEDAN.com - Penampilan Stephanie Poetri anak dari penyanyi Titi DJ menuai pujian saat tampil di panggung Head in The Clouds 88. Dia melantunkan lagu andalannya I Love You 3000.

Tampaknya darah penyanyi benar-benar mengalir dalam darah Stephanie. Dia berhasil membuat takjub para penonton yang memadati areal panggung untuk menyaksikan penampilannya.

Dia berhasil menghipnotis penonton untuk mendengarkan suaranya langsung dari pangunggun Head in The Clouds 88.

Sebelumnya Stephanie Poetri sukses dengan single-nya berjudul I Love You 3000.

Tak hanya masyarakat Indonesia saja, lagu Stephanie Poetri juga mulai dikenal di kancah internasional.

Stephanie Poetri tampaknya makin melambung setelah mendapatkan tawaran untuk bergabung di label musik Amerika, 88rising.

Dilansir dari Grid.ID, Stephanie Poetri disebut telah menandatangani kontrak dengan label 88rising.

Label 88rising adalah label rekaman di Amerika yang juga menaungi musisi asal Indonesia lainnya seperti Rich Brian dan Niki Zefanya.

Perempuan kelahiran 20 Mei 2000 itu bahkan telah tampil di panggung Head In The Clouds 88 di LA State Historic Park, Amerika Serikat pada Sabtu (17/8/2019).

Setelah tampil di panggung Head in The Clouds 88, Stephanie Poetri mengungkapkan rasa bahagianya melalui postingan yang ia unggah di Instagram pada Senin (19/8/2019).