Polres Buru Pemilik Galian C Ilegal Pantai Acong, Dua Eskavator Diamankan

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Galian C Ilegal di Pantai Acong Kelurahan Bhakti Karya Binjai Selatan digerebek Satreskrim Polres dan Subdenpom I/5-2 Binjai.

Hanya dua alat berat eskavator yang berhasil diamankan, lantaran info penggerebekan diduga telah bocor ke pihak pengusaha ilegal.

"Penertiban pertambangan mineral atau Galian C Ilegal di Pantai Acong beralamat di Bhakti Karya Binjai Selatan dipimpin Kasat Reskrim AKP Wirhan Arif. Dasarnya Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/785/VIII/2019/Reskrim tanggal 19 Agustus 2019. Laporan Informasi Nomor: LI/12/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Dan Perintah Lisan Kapolres Binjai AKBP Nugroho Tri Nuryanto," kata Kasubbag Humas Polres Binjai, Iptu Siswanto Ginting, Selasa (20/8/2019).

Dalam penertiban Galian C Ilegal kali ini tim gabungan Polres dan Subdenpom Binjai yang melakukan penggerebekan sebanyak 25 personel. Tim gabungan terlebih dahulu melakukan apel pasukan.



Setelah itu tim bergerak, le TKP dengan mobil. Sesampai di TKP, tim gabungan menemukan dua unit escavator mrek Hitachi warna oranye yang disembunyikan. Tidak ada satu orang pun yang beradabdi sekitar lokasi.

"Saat tim tiba di TKP, eskavator posisinya bisa dibilang disembunyikan di seputaran lokasi, ditinggal oleh operator eskavatornya. Pelaku pertambangan mineral juga tidak ditemukan diduga sudah melarikan diri," bebernya



Petugas gabungan juga, tak bisa menangkap terduga pemilik Galian C ilegal yang selama ini menjadi Mafia Galian C yang memperkaya diri sendiri. Menurutnya, polisi belum mengetahui secara jelas siapa pelaku pertambangan mineral yang melakukan aktivitas tanpa izin.



Pemilik dua unit eskavator tersebut masih didalami dan mencari tahu siapa pemiliknya. Informasi dihimpun, pemilik usaha Galian C merujuk pada nama Galian C Pantai Acong, adalah seorang pria berinisial ENS alias Acong.

"Kami lakukan evakuasi dua unit alat berat untuk dibawa ke Mapolres Binjai dibawa menggunakan Mobil Trafo dan saat ini sudah diamankan di Polres Binjai," pungkasnya.

(dyk/tribun-medan.com)