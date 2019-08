Reaksi Arsyah Rasyid saat Diminta Nikahi Maudy Ayunda di Perayaan 4 Tahun Berpacaran Mereka

Perayaan 4 tahun hari jadi, Arsyah mengaku berterima kasih kepada Maudy. Sebanyak tiga foto Arsyah bersama Maudy dibagikan ke Instagramnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Kekasih Maudy Ayunda, Arsyah Rasyid, mengunggah sejumlah potretnya bersama sang pacar.

Diketahui dari caption unggahannya, keduanya sedang merayakan hari jadi pacaran mereka yang ke-4 tahun, Senin (19/8/2019).

Begini unggahan lengkapnya:

New achievement unlocked: 4 years!!!! Woohoo....

(Penghargaan baru dicapai: 4 tahun!!!! Woohoo....)

Time surely flies when i’m with you.