Gempita Bikin Lagu Location Unknown Viral di Indonesia, HONNE Ungkapkan Rasa Terima Kasih

Location Unknown milik duo HONNE yang dinyanyikan oleh Gempi viral hingga memunculkan tagar #garagaragempi di twitter. Hal ini bermula dari video yang diunggah oleh Gading Marten di akun instagramnya.

TRIBUN-MEDAN.com - Lagu berjudul Location Unknown milik HONNE yang dinyanyikan oleh Gempi, putri Gading Marten dan Gisella Anastasia menjadi viral di media sosial.

Location Unknown milik duo HONNE yang dinyanyikan oleh Gempi viral hingga memunculkan tagar #garagaragempi di twitter.

Hal ini bermula dari video yang diunggah oleh Gading Marten di akun instagramnya pada Senin (19/8/2019) lalu.

Gading Marten mengunggah video saat Gempi menyanyikan penggalan lagu Location Unknown milik HONNE ini.

Dalam video yang diunggah oleh Gading tersebut, nampak Gempita yang berada di dalam mobil sedang menyanyikan lagu Location Unknown.

Gisella lalu penasaran dan meminta Gempi untuk kembali menyanyikan lagu Location Unknown itu.

"Gimana lagunya?" tanya Gisel kepada Gempi.

"gotta get back to you gotta gotta get back to you.." Gempi bernyanyi lirih.

"Tau dari mana lagunya?" lanjut Gisel.

"Papah," jawab Gempi singkat.

"Oh ya? Gimana coba-coba," Gisel kembali meminta Gempi untuk menyanyikan lagu itu.