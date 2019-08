Tak Lagi Ditutupi, Aura Kasih Akhirnya Unggah Potret Wajah Putri Pertamanya, Panen Pujian Cantik

Sebelum memperkenalkannya ke publik, Aura Kasih sempat menutupi wajah anak pertamanya tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis Aura Kasih akhirnya menunjukkan wajah dari sang buah hati, Arabella.

Sebelum memperkenalkannya ke publik, Aura Kasih sempat menutupi wajah anak pertamanya tersebut.

Beberapa unggahan pada akun Instagram pribadinya, Aura Kasih tidak memperlihatkan secara penuh bagaimana wajah asli dari sang anak.

Hal itulah yang membuat orang penasaran dengan paras wajah sang bayi.

Namun pada akhirnya, Aura Kasih mengunggah sebuah foto yang menjadi jawaban dari rasa penasaran tersebut.

Dalam foto yang diunggah pada Selasa (20/8/2019), terlihat Aura Kasih yang sedang menggendong anaknya.

Sedangkan sang suami, Eryck Amaral berada didepannya seakan mencium kening dari Arabella.

Terlihat dengan jelas wajah anak dari Aura Kasih yang sangat cantik dan lucu.

Foto tersebut diambil saat Arabella masih berusia dua hari.

'With mamãe and papai. 2 days old. #arabella (dengan mama dan papa. usia dua hari),' tulis Aura Kasih dalam keterangan unggahannya.