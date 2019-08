Silkair BCA Fravel Fair 2019 Hadir di Centre Point Medan

TRIBUN MEDAN/NATALIN SINAGA

Pembukaan Silkair BCA Travel Fair 2019 ini General Manager of Silkair Indonesia, Christina Ling, Consulate of Singapore, Roslan Sukiman, Perwakilan BCA, Julia Coawanta, Perwakilan ASITA, Solahuddin, Perwakilan Centre Point, Liany Simatupang, Perwakilan Seiko, Budiman Lee serta The traders, Siwi Tandar dan kosim kosasih. SilkAir, maskapai penerbangan regional Singapore Airlines, kembali hadir dengan Travel Fair dan Virtual Travel Fair yang digelar 21 hingga 25 Agustus di Mall Centre Point Medan.