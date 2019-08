VIDEO: 2 Hari Berturut-turut Ratusan Imigran di Medan Menggelar Unjuk Rasa, Berikut Tuntutannya. .

Sejumlah imigran berunjuk rasa di depan kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (22/8/2019). Imigran asal Iran, Irak, Myanmar, Pakistan, Sudan, Somalia, Palestina, Etiophia dan Afganistan dan Srilanka tersebut, meminta pemerintah Indonesia dan UNHCR segera memberangkatkan mereka ke negara tujuan suaka.

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan imigran dari berbagai negara unjuk rasa di depan Kantor United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (23/8/2019).

Ini merupakan aksi yang kedua.

Sebelumnya, para imigran ini sudah melalukan aksi pada hari Kamis (22/8/2019).

Aksi mereka sebagai bentuk kekesalan terhadap organisasi PBB itu yang tak kunjung memberangkatkan mereka ke negara-negara tujuan suaka.

Di antara negara tujuannya adalah Australia, Selandia Baru, Amerika dan Kanada.

Padahal, mereka sudah lama tinggal di lokasi penampungan di Medan.

Pantauan wartawan www.tribun-medan.com beberapa demonstran memegang sebuah kertas bertuliskan What Is Our Fault (apa kesalahan kami).

Seperti yang diketahui, selama tinggal di Medan, para pengungsi asal Sudan, Somalia, Etiophia, Palestina, Irak, Afganistan, Srilanka dan beberapa negara lainnya tak bisa bekerja.