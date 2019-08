Aliansi Relawan Jokowi Santuni Anak Yatim dan Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perkumpulan komunitas pendukung Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) melakukan bakti sosial berupa santunan kepada seribu anak yatim dan operasi bibir sumbing gratis.

Koordinator ARJ, Leonard Tampubolon mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ajang kepedulian sosial dari seluruh wadah relawan Jokowi - Ma'ruf Amin kepada masyarakat.

Menurutnya ada 51 wadah relawan yang menggelar acara tersebut.

"Kami juga mengadakan acara yang sama di Istora Senayan Jakarta, di bawah Koordinator Nasional ARJ, Aidil Fitri dan Penanggungjawab ARJ Haidar Alwi menyantuni 10 ribu anak yatim yang melibatkan 400 wadah relawan," katanya, Minggu (25/8/2019).

Ia menjelaskan acara yang digelar di Aula BPLP Pertanian tersebut merupakan acara kolektif dari seluruh relawan sekaligus merayakan dirgahayu Kemerdekaan RI.

"Kami mengoptimalkan semua sumberdaya seluruh relawan untuk bergerak berperan aktif bagi masyarakat, di samping ini kami juga membuat doa lintas agama demi persatuan bangsa," tambahnya.

Ia menjelaskan, operasi bibir sumbing akan terus dilakukan secara periodik oleh pihaknya.

"Kami aka terus melakukan operasi bibir sumbing, kami siap menerima. Untuk di daerah, kami menyiapkan tim dokter ke sana. Silakan hubungi ARJ Sumut," tambahnya.

Menurut Leonard, seluruh organisasi yang tergabung dalam ARJ Sumatera Utara berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Jokowi periode kedua.

ARJ Sumut mendorong Jokowi menempatkan 'the right man on the right place' pada kabinetnya di jilid kedua ini.

"Kita tahu fokus pada pemerintahan periode kedua ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) jadi mesti menyiapkan tokoh intelektual yang berintergritas," pungkasnya.

