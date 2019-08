Joe Taslim Jadi Fans Berat Artis Korea IU, Lihat 5 Cuitan Kocaknya dan Ingin Main Film Bareng

Joe Taslim bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai budak cinta atau bucin dari IU yang bernama asli Lee Ji Eun itu.

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor layar lebar Indonesia, Joe Taslim mengaku fans dari artis cantik Korea Selatan IU.

Hal tersebut dia katakan melalui cuitan di akun Instagramnya @Joe_Taslim pada Minggu (25/8/2019).

Joe Taslim (instagram/joe_taslim)

Berikut TribunStyle lansir dari berbagai sumber 5 fakta lucu cuitan Joe Taslim ngaku 'bucin' ke artis Korea IU, ingin main film bareng, nonton konser dan dramanya.

1. Joe Taslim ingat masa pacaran saat dengarkan lagu IU

Joe Taslim membuat cuitan di akun twitternya tentang betapa dirinya menjadi fans IU.

Pemeran film The Raid tersebut mengatakan dirinya mendengarkan lagu IU berjudul Ending Scene.

Joe mengatakan mendengarkan lagu Ending Scene dari Iu tersebut mengingatkan dirinya pada masa pacarannya dulu.

"Oh Ayu ... listening to Lagunya Ayu “Ending Scene” throw me back to zaman pacaran sma naik sepeda bmx diputusin karena gebetan dipepet orang lain pake sedan ceper..," tulis @Joe_Taslim.

Bahkan lucunya Joe Taslim memanggil IU dengan sebutan nama Indonesia yaitu Ayu.

Cuitan Joe Taslim tersebut mendapatkan 846 retweets dan lebih dari 1,2 ribu likes.