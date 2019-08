Respons Menohok Iis Dahlia tatkala Disebut Pernah Jalin Kedekatan dengan Hotman Paris Hutapea

"Oke, terlepas dari bapak royal ama lu. Tapi are you okay with everything (apa kamu baik-baik saja dengan segalanya -red), bapak joget, and everything with the girls (segalanya tentang gadis-gadis)," sambung Melaney.

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi dangdut, Iis Dahlia membantah mentah-mentah saat disebut sempat menjalin kedekatan dengan pengacara Hotman Paris Hutapea.

Iis Dahlia enggan jika dikatakan sempat menjalin hubungan spesial dengan Hotman Paris.

Bantahan soal kedekatannya dengan Hotman Paris itu disampaikan Iis Dahlia saat menjadi bintang tamu acara Hotman Paris Show di iNews, Rabu (28/8/2019).

Mulanya, Melaney Ricardo selaku co-host menyinggung soal kabar kedekatan Iis Dahlia dengan Hotman Paris sebelumnya.

Melaney lantas menghubungkan kedekatan keduanya kala itu dengan anak-anak Iis Dahlia dan Hotman Paris.

Saat itu anak perempuan Iis Dahlia, Salshadilla Juwita dan putra Hotman Paris, Fritz Paris Junior Hutapea juga ikut menjadi bintang tamu acara tersebut.

"Ini lucu banget lho, bapaknya pernah saling deketin emaknya zaman dulu, tiba-tiba anak-anaknya sinlge-single sudah pada gede-gede, lucu banget," ungkap Melaney.

Hotman Paris saat memandu acara Hotman Paris Show di iNews, Rabu (28/8/2019). (YouTube Hotman Paris Show)

Mendengar hal itu, Hotman Paris tampak tak mengelak sempat menjalin kedekatan dengan pelantun lagu 'Payung Hitam' tersebut.

"Benar, kita enggak nyangka apa yang terjadi di kemudian hari," ungkap Hotman Paris.