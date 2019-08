CitraLand Gama City Hadirkan Fountain of Wealth di Kota Medan

Fountain of Wealth, ikon Singapura ini kini bisa anda lihat secara langsung di CitraLand Gama City Medan.

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Kini tak perlu jauh-jauh ke Singapura jika ingin melihat Fountain of Wealth. Ikon Singapura ini kini bisa anda lihat secara langsung di CitraLand Gama City Medan.

Fountain of Wealth resmi dioperasikan mulai Selasa (20/8/2019). Peresmian dilakukan oleh Managing Director SH2 Ciputra Grup, Harun Hajadi dan dihadiri oleh seluruh management dan karyawan dari CitraLand Gama City Medan.

"Kita berharap kehadiran Fountain of Wealth ini nantinya dapat menambah daya tarik di kawasan CitraLand Gama City yang mengusung Atmosfer The Singapore of Medan," kata Harun Hajadi.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, CitraLand Gama City Medan mengusung tagline The Singapore of Medan. Hal ini diwujudkan dengan menghadirkan beberapa ikon dan landmark Singapura di perumahan ini.

"Selain Fountain of Wealth, ada Orchard Road yang didesain sedemikian rupa. Di mana terdapat pedestrian untuk pejalan kaki dan olahraga seperti yang ada di Singapura," imbuhnya.

Ada pula kawasan Suntec City yang berlokasi di bundaran antara tahap satu ke tahap dua dengan menghadirkan ikon air mancur Fountain of Wealth ini.

Selain itu di kawasan kuadran kedua CitraLand Gama City Medan ini juga menghadirkan ikon Bird of Peace, yaitu ikon patung burung yang melambangkan perdamaian dan ketenangan.

"Ikon ini juga sekaligus menandakan kegembiraan hidup dan kekuatan optimisme," jelasnya.

Sedangkan satu ikon Singapura yang saat ini masih dalam tahap penyelesaian yaitu Patung Merlion, yang dibangun menyerupai dengan bentuk dan ukuran aslinya.

Perumahan CitraLand Gama City ini berlokasi strategis dan sangat prospektif, tepatnya di Jalan Boulevard Barat Raya Kav. 01, Medan. Aksesbilitas mudah, hanya satu menit dari pintu exit tol Bandar Selamat. Perumahan ini dapat ditempuh 15 menit menuju pusat Kota Medan dan 30 menit ke Bandara Kualanamu.

Hunian ini dibangun diatas lahan seluas 211,5 ha dan terbagi dalam empat distrik. CitraLand Gama City ini diperkirakan akan segera menjadi kota yang integratif. Sebuah kota mandiri dengan masterplan paling inovatif dan berkelas dunia di Medan.

CitraLand Gama City menghadirkan kawasan yang menekankan pada keseimbangan ekosistem antara manusia, architecture, dan environment. Konsep green living ini diwujudkan dengan hadirnya green area seluas 4 hektare melalui desain lansekap tropis yang teduh dan beberapa white sand lake seluas 5 hektare. (cr18)