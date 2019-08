Promosikan Pariwisata Medan Pakai TikTok, Hadiah Rp 20 Juta Menanti Anda

TRIBUN-MEDAN.com - Siapa yang tak kenal dengan aplikasi TikTok, platform video berdurasi pendek terdepan di dunia ini, telah banyak menginspirasi anak muda untuk membuat konten-konten kreatif.

Melihat maraknya pengguna TikTok di kalangan Millenials, Dinas Pariwisata Kota Medan menggandeng TikTok, untuk luncurkan kampanye #ColorfulMedan.

Kepala Dinas Parawisata Kota Medan, Agus Suryono mengatakan kampanye ini bertujuan untuk mempromosikan tempat wisata, budaya, dan kuliner di Kota Medan dan sekitarnya kepada pengguna TikTok, termasuk ke seluruh dunia, tentunya melalui konten video yang kreatif dan positif.

Sektor pariwisata katanya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, dengan target 25 juta wisatawan asing dan 500 juta wisatawan domestik pada tahun 2024 nanti.

"Seperti yang diungkapkan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, generasi muda memegang peranan penting dalam mempromosikan pariwisata, dengan adanya kemajuan teknologi dan penggunaan sosial media yang memudahkan dan mempercepat penyebaran informasi mengenai tempat wisata potensial di berbagai daerah, termasuk Kota Medan," katanya saat menghadiri Konferensi Pers di Cradle Space Mall Cambridge City Square, Jalan S. Parman Nomor 217, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Jumat (30/8/2019).

Ia melanjutkan bahwa hal tersebutlah yang berusaha diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan bersama dengan TikTok, yaitu dengan menggunakan saluran media sosial untuk turut mempromosikan Kota Medan mulai dari tempat wisata, acara budaya, hingga kuliner.

“Pariwisata Indonesia harus mampu berevolusi dengan turut hadir ke dunia digital sebagai respon terhadap kemajuan teknologi untuk memperkaya traveller experience dan mendukung produktivitas industri pariwisata itu sendiri. Apalagi sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia, Medan memiliki banyak potensi wisata yang perlu dieksplor lebih dalam lagi. Kita juga membutuhkan dukungan dari semua masyarakat Medan, khususnya anak muda untuk memperkenalkan pariwisata, budaya, serta kuliner Medan ke tingkat global. Kami menyambut baik kerjasama dan mengucapkan terima kasih kepada TikTok yang telah membantu mempromosikan Medan," ujar Agus

Melalui kampanye #ColorfulMedan, TikTok akan berinteraksi langsung dengan generasi muda di Kota Medan dengan mengadakan lokakarya yang dipandu oleh para top kreator TikTok.

Selain sharing mengenai cara membuat konten menarik, para top kreator terpilih diajak oleh TikTok Indonesia untuk melakukan city tour di Medan.

“TikTok ingin membuat segala perjalanan berarti. Dengan fitur yang mudah untuk abadikan tempat menarik hingga kenikmatan wisata kuliner, TikTok dapat menjadi wadah untuk membantu mempromosikan Indonesia di panggung dunia. Kami bangga dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Medan untuk perkenalkan kota ini lebih lanjut ke dunia,” ujar Public Policy for Indonesia, Malaysia, and the Philippines, Donny Eryastha

#ColorfulMedan kata Donny merupakan kelanjutan kolaborasi antara TikTok dengan Kementerian Pariwisata Indonesia di mana TikTok merupakan mitra resmi co-branding program Wonderful Indonesia.

Ia menambahkan dari tanggal 31 Agustus hingga 21 September 2019, pengguna TikTok dapat ikut challenge #ColorfulMedan dengan membuat video TikTok yang menunjukkan hal-hal menarik di Medan dengan lagu khusus yaitu “This is Medan”.

"Ada total hadiah sebesar 20 juta rupiah yang diumumkan di Festival Kuliner Medan dan kanal TikTok Indonesia pada tanggal 22 September 2019," tambahnya.

(cr21/tribun-medan.com)