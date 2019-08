Top Five Novel Terlaris di Gramedia Medan Agustus 2019

Top Five Novel Terlaris pada Agustus 2019 di Gramedia Medan, Jalan Gajah Mada Kota Medan. Novel Mantappu Jiwa Karya Jerome Polin Sijabat berada pada posisi pertama dari Top Five Novel terlaris Agustus 2019 ini.

TRIBUN-MEDAN.com - Buku fiksi seperti novel memang banyak digemari dan diburu oleh pengunjung Gramedia Medan.

Terutama, pengunjung di kalangan milineal, novel-novel tentang kisah percintaan dan sebuah kisah perjalanan hidup pengarang atau bentuk motivasi, Jumat (30/08/2019).

Oleh karena itu, novel-novel yang banyak digemari dan diburu pengunjung Gramedia Medan. Novel-novel tersebut pun diberi peringkat, dari peringkat terlaris teratas dan sampai peringkat paling rendah. Namun, tulisan kali ini hanya memberitahukan Top Five atau Lima Teratas novel terlaris di Gramedai Medan bulan Agustus 2019.

Untuk tingkat paling atas dari Top Five novel terlaris di Gramedia Medan, yaitu novel dengan tajuk Buku Latihan Soal “Mantappu Jiwa” karya Jerome Polin Sijabat.

Novel karya dari seorang Youtuber dengan channel bernama Nihongo Mantappu yang mengusung tema Jepang, pendidikan dan tentu saja matematika. Novel dari seorang Youtuber dengan 1.6 juta subscriber ini, tak tangung-tanggung telah menggeser penjualan novel karya penulis-penulis tersohor Indonesia di Gramedia Medan.

Bahkan, sebulan sebelum dipasarkan novel karya Jerome di Gramedia Medan, Jalan Gajah Kota Medan. Novel tersebut sudah menghebohkan Gramedia Medan, dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan dari sebagian milenial yang ada di Kota Medan. Pertanayaan-pertanyaan itu seperti, “Apakah Novel Mantappu Jiwa sudah tersedia di Gramedia Medan?,” yang dilontarkan melalui sosial media Instagram dan gawai Gramedia Medan.

Ternyata, tak hanya sampai pertayaan-pertanyaan sebagian kaum milenial Medan yang menghebohkan Gramedia Medan.

Namun, 60 piece novel tersebut yang baru saja tersedia pada 22 Agustus 2019, telah ludes diborong dalam kurun waktu tiga hari. Novel tersebut yang merupakan terbitan dari PT Gramedia Pustaka Utama, tak hanya menghebohkan dan terlaris di Gramedia Medan saja. Akan tetapi, hampir seluruh toko buku Gramedia yang ada diseluruh Indonesia novel tersebut laris manis.

Novel yang berjumlah 224 halaman ini, berisikan tulisan tentang bagaimana Jerome seorang pengarang novel tersebut menghadapi persoalan di dalam hidupnya. Di mulai Jerome lahir yang berdekatan dari suatu peristiwa 1998, kemudian cerita bagaimana keluarganya menyekolahkannya dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Sampai, ia berhasil mendapatkan beasiswa S1 di Jepang.

Di novel ini tidak hanya menceritakan kesedihan seorang Jerome. Namun, novel ini juga menceritakan cacatan perjuangannya sebagai Jerome Polin Sijabat, pelajar Indonesia di Jepang yang iseng memulai petualangannya di YouTube dan terkenal.