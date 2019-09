Dinas Pariwisata Gandeng TikTok Indonesia Promosikan Wisata Medan

Press conference di Cambridge Jalan KH Zainul Arifin Medan yang digelar aplikasi TikTok, Jumat (30/9/2019) yang dihadiri Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono, Donny Eryastha selaku Public Policy for Indonesia, Malaysia and Philippines dan Angga Anugerah Putra selaku Head of Content and User Operation TikTok Indonesia.

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN - Dalam rangka mempromosikan tempat wisata, budaya dan kuliner yang ada di Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan menggandeng aplikasi TikTok Indonesia untuk meluncurkan kampanye tagar #ColorfullMedan. Dengan kampanye ini, TikTok akan mempromosikan pariwisata yang ada di ibukota Provinsi Sumatera Utara kepada seluruh pengguna TikTok, termasuk ke seluruh dunia melalui konten video yang kreatif dan positif.

Demikian terungkap dalam press conference di Cambridge Jalan KH Zainul Arifin Medan yang digelar aplikasi TikTok, Jumat (30/9/2019). Acara ini dihadiri Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriono, Donny Eryastha selaku Public Policy for Indonesia, Malaysia and Philippines dan Angga Anugerah Putra selaku Head of Content and User Operation TikTok Indonesia.

Agus Suriono sangat menyambut baik kerjasama dengan aplikasi TikTok Indonesia untuk mempromosikan pariwisata di Kota Medan. Apalagi aplikasi TikTok melibatkan kaum milineal untuk mempromosikan seluruh lokasi pariwisata Kota Medan, mulai lokasi wisata, acara budaya, kuliner hingga tempat belanja.

"Kita harapkan melalui kerjasama ini semoga kampanye #ColorfullMedan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Medan. Sebab, kita melibatkan anak muda dengan menggunakan aplikasi TikTok untuk mempromosikan pariwisata di Kota Medan. Di tambah lagi jangkauan TikTok mendunia sehingga pariwisata di Kota Medan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat global," kata Agus.

Mantan Kabag Aset dan Perlengkapan Setdako Medan ini mengungkapkan. pariwisata di Kota Medan sangat minim dengan wisata yang mengandalkan lokasi alam. Selain bangunan heritage, Medan coba mengangkat keanekragaman kulinernya menjadi salah satu daya tarik untuk mengundang wisatawan datang.

"Kuliner di Kota Medan hanya memiliki dua rasa yakni enak dan enak sekali. Itu sebabnya Medan saat ini terkenal sebagai salah satu lokasi wisata kuliner di Indonesia. Selain kuliner, kita juga ingin mempromosikan Kota Medan sebagai lokasi tujuan belanja. Untuk itu melalui kerjasama dengan aplikasi TikTok ini, kita harapkan dapat mempromosikannya sehingga jumlah wisatawan yang datang ke Kota Medan semakin meningkat," harapnya.

Sementata itu Public Policy for Indonesia, Malaysia and The Philippines Donny Eryastha mengatakan, kerjasama dilakukan sebagai upaya TikTok untuk menjadi wadah membantu mempromosikan wisata di Indonesia, termasuk Kota Medan ke panggung dunia. Sebagai upaya untuk mendukung upaya tersebut , jelas Donny, mereka pun melibatkan generasi muda dengan menggunakan saluran media sosial yakni melalui aplikasi TikTok.

Selanjutnya Donny mengungkapkan, kerjasama dengan Dinas Pariwisata dilakuan dengan meluncurkan kampanye hastag #ColorfulMedan. Selain peluncuran hastag, TikTok Indonesia juga menggelar press confrence serta workshop membuat video berkualitas mengenai pariwisata di Kota Medan.

Di samping itu imbuh Donny lagi Kemudian melakukan city tour dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kota Medan sekaligus mengajarkan bagaimana pembuatan konten menarik untuk TikTok yang dibantu top kreator berpengalaman dari TikTok Indonesia. “Pemenang pembuatan konten menarik tentang Medan Colorfull akan diumumkan pada saat pelaksanaan Festival Kuliner yang akan digelar bulan depan,” jelasnya.

Kemudian Donny menjelaskan, Kota Medan merupakan kota yang pertama sebagai tindak lanjut kerjasama TikTok dengan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Sebab, Medan potensi yang dimiliki Kota cukup potensial untuk dipromosikan. Ditambah lagi banyak kreator yang mengisi aplikasi TikTok banyak berasal dari Kota Medan.(H)