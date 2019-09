DPC PDI Perjuangan Kota Medan Buka Penjaringan Bakal Calon Wali Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 dijelaskan tahapan pilkada serentak telah dimulai sejak September 2019.

Sejumlah partai politik telah melakukan rangkaian tahapan penjaringan bakal calon Wali Kota Medan, termasuk PDIP.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota medan, Hasyim mengatakan pihaknya membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Medan mulai 1-14 september mendatang.

Hasyim menjelaskan hal tersebut merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dan dilakukan serentak se- Indonesia.

"Tahap ini merupakan awal penjaringan kita. Dibuka seluas- luasnya bagi siapa saja masyarakat baik kader maupun non kader," ujarnya, Senin (2/9/2019).

Hal itu disampaikan Hasyim, saat konferensi pers di Sekretariat DPC PDIP Medan, Jalan Sekip Baru.

Hadir pada acara tersebut Fungsionaris DPC PDI lain yaitu, Paul Simanjuntak, Riana, Tumpal Napitupulu, Heni Ria, Felixianus, Jansen Sihaloho, Ruth Dama Yentu, Parlindungan dan Cut Zeriati.

Hasyim mengemukakan, syarat utama bagi bakal calon (balon) yang akan mendaftar yaitu senafas dengan ideologi Pancasila.

"Kami berharap para kandidat menjadikan Pancasila sebagai the way of life serta tidak terjerat kasus korupsi. Khusus kualifikasi pendidikan, minimal SMA atau sederajat," ucapnya.

Menurut Hasyim bagi yang berniat mendaftar bail sebagai Balon Wali Kota Medan, maupun Balon Wakil Wali Kota Medan, dapat menyerahkan seluruh berkas yang diperlukan ke Sekretariat DPC, Jalan Sekip Baru, Medan.