Komisi Nasional Perlindungan Anak Minta Destinasi Wisata Kawasan Danau Toba Harus Ramah Anak

Perkembangan wisata Kawasan Danau Toba (KDT) jika tidak diantisipasi penataan dan pertumbuhannya sejak dini, akan rawan dan berpotensi terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual komersial serta pelanggaran-pelanggaran hak anak lainnya.

Anak sangat berpotensi menjadi korban perdagangan narkoba dan obat bius, pornografi fedofilia dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual komersial bentuk lainnya.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengingatkan pengelolaan KDT bahwa penataan wisata seperti penataan lingkungan hidup dan sanitasi, perilaku wisata kuliner, pembangunan infrastruktur daerah wisata, serta pengembangan dan pertunjukan seni dan budaya wajib mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Mari bersama-sama menjaga dan lindungi anak dari segala dampak negatif dari perkembangan wisata kita (the best interest of the child).

Inilah prinsip dasar pembangunan destinasi wisata "Ramah Anak" yang harus menjadi komitmen kita semua.

"Saya belum melihat pembangunan destinasi wisata KDT sebagai tujuan wisata dunia yang dicanangkan pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Penataan dan pembangunannya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, "pendek cerita belum kearah sana," kata Arist, Senin (2/9/2019).

Lebih jauh Arist mengingatkan, di beberapa negara seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan beberapa negara Asean lainnya sudah mengantisipasi sejak dini pembangunan wisata tiap-tiap negara selalu mengedepankan kepentingan terbaik anak dengan cara salah satunya mengkampanyekan wisata ramah anak dan wisata yang mengedepankan kepentingan terbaik anak.

Seperti mewajibkan setiap hotel dan tempat-tempat hiburan wisata dan hiburan malam dan destinasi wisata lainnya untuk dilarang melibatkan anak dalam tujuan wisata seperti penggunaan sexual anak (child prostitusi anak) dengan mengingatkan wisatawan.

