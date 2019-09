Gisella Anastasia Dan Wijin Akui Awal Hubungan Mereka Tidak Mudah dan Kerap Dapat Komentar Negatif

Sebagaimana diketahui, hubungan Gisella Anastasia dengan Wijin memang kerap menjadi sorotan karena Gisel memang belum lama bercerai dari Gading Marten.

TRIBUN-MEDAN.com - Selebriti Gisella Anastasia atau Gisel mengungkapkan soal hubungannya dengan sang kekasih, atlet basket Wijaya Saputra (Wijin).

Namun, atas alasan tersebut, Gisel mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Wijin tidak mudah.

Mengunggah foto mesranya dengan Wijin saat berlibur di Australia beberapa waktu lalu, Gisel menuliskan kisahnya di akun instagram @Gisel_la pada Selasa (3/9/2019).

“Sejak awal aku selalu mengingatkan @jaysforeal bahwa cerita kami ini gak akan mudah, and we choose to support each other,” kata Gisel.

Seperti hubungan pada umumnya, Gisel dan Wijin pernah berada di konsi terbawah dan terendah.

“Through ups and down, kita lebih memilih menyimpan cerita kita, saling menjadikan satu sama lain lebih baik, dan berusaha berjalan ke depan dengan semua pelajaran,” jelas Gisel.

Ia juga angkat bicara soal netizen yang banyak mengomentari negatif di awal hubungan mereka terpublikasi.

“Banyak netizen suka komen, ada yang support dengan pikiran positifnya, banyak juga yang mencaci dengan pemikiran negatifnya. Ga sedikit jg yg nyuruh kita buruan nikah dll,” kata Gisel.

Hal yang sama juga dituliskan oleh Wijin di akun Instagramnya @jaysforeal.

Mengunggah foto yang sama Wijin mengungkapkan bahwa Gisel sempat pesimis dengan hubungan keduanya.