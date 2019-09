Potret Kompaknya Raisa dan Hamish Daud Rayakan Ulang Tahun Pernikahan yang ke-2, Unggah Foto Ini

Saat merayakan anniversary pernikahan mereka, Raisa dan Hamish pun mengunggah foto mereka di Instagram.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan artis Hamish Daud dan Raisa Andriana telah memasuki usia pernikahan yang ke 2 tahun.

Keduanya pun diketahui telah memiliki seorang putri.

Seperti dilihat dari Instagram @raisa6690, ia mengunggah potret dirinya dengan sang suami.

Sementara di foto selanjutnya, Raisa mengunggah momen pernikahannya.

"2 years strong.

We grow together, learn together, fight together, dream together, but we also let each other be individuals.

May Allah give us guidance through the years ahead, and may our love remains true as the day I married you.

I love you Bubz! Happy 2nd Anniversary.

(2 tahun kita kuat.