(Danny Lawson/PA Wire)

Ellie Goulding Si Pelantun Hit Love Me Like You Do Menikah dengan Caspar, Ini 10 Fakta Momen Sakral

Ellie Goulding menikahi kekasihnya Caspar Jopling di York Minster, Inggris. Dengan daftar tamu dari berbagai kalangan, seperti pasangan Katy Perry dan Orlando Bloom, Sienna Miller dan Lucas Zwirner hingga Putri Eugenie bersama Jack Brooksbank.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia hadir dari penyanyi Ellie Goulding, si pelantun hit Love Me Like You Do dan Caspar Jopling yang telah resmi menikah pada (31/8/2019) waktu Inggris.

Pesta pernikahan Ellie Goulding dan Caspar Jopling diadakan di York Minister, Inggris dan dihadiri sejumlah kerabat dan tamu undangan dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari keluarga kerajaan Inggris Raya.

Tribunstyle.com merangkum dari laman hellomagazine.com, simak 10 fakta tentang Pernikahan Ellie Goulding dan Caspar Jopling:

1. Gaun pengantin pertama Ellie Goulding

Ketika Ellie Goulding muncul dari katedral, ia tampak cantik dalam gaun pengantin Chloé dipesan lebih dahulu dengan lengan panjang yang dirancang oleh Natacha Ramsay-Levi.

Gaun putih sutra double crêpe disulam dengan tangan dengan Mawar Putih York dan dihiasi secara halus dengan manik-manik kaca putih.

Dengan rok sutra radzimir, garmen itu membutuhkan waktu lebih dari 640 jam untuk dibuat dan membutuhkan keterampilan yang cermat dan savoir-faire atelier Chloé Paris.

"Saya sangat senang dan bersemangat untuk berkolaborasi dengan Natacha di Chloé pada gaun pernikahan saya," kata Ellie Goulding dalam sebuah pernyataan.