Bulan Madu Gratis ke Paris untuk Pasangan yang Menikah di JW Marriott Medan

Asst. Director of Marketing Communication, Herpeiriati didampingi General Manager Martin Ehlers Director of Sales & Marketing, Fred Reynold, Director of Event Petra Imanella dan Asst Event Manager, Sally saat press conference JWWeddings; Lifetime Memories di JW Marriott Medan, Jumat (6/9/2019).

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Setiap pernikahan merupakan momen terindah yang diingat seumur hidup. Sebagai salah satu tempat pernikahan yang paling berkelas di kota Medan, pastinya banyak yang memimpikan untuk melangsungkan resepsi pernikahannya di JW Marriott Medan.

JW Marriott Medan pun meluncurkan kembali program dan paket pernikahan terbarunya dengan tagline "JWWeddings; Lifetime Memories". Adapun hal tersebut diusung karena bagi tim JW Marriott Medan sebuah pernikahan merupakan momen indah yang dikenang seumur hidup.

Hal inilah yang disampaikan Asst. Director of Marketing Communication, Herpeiriati didampingi General Manager Martin Ehlers, Director of Sales & Marketing, Fred Reynold, Director of Event Petra Imanella dan Asst Event Manager, Sally di JW Marriott Medan, Jumat (6/9/2019).

"Tidak mudah merencakan sebuah pernikahan yang dimana kerap kali menjadi beban pikiran bagi pasangan yang menikah, maka karena itu tim wedding kita di JW Marriott Medan merupakan orang-orang yang siap membantu para calon pasangan dalam merencakan pernikahan mereka secara mendetail," ujar Herpeiriati.

Berbagai produk yang dikenalkan kembali mulai dari paket pernikahan dengan honeymoon gratis, After Party yang merupakan tren masa kini, website khusus wedding dengan fitur webchat langsung dengan tim Wedding mereka, sampai dengan Personal Wedding Butler yang pertama ada di Kota Medan.

Kali ini, program yang ditawarkan juga tidak tanggung- tanggung, untuk setiap pasangan yang menikah di JW Marriott Medan akan mendapatkan honeymoon gratis ke dua kota luar negeri secara langsung dan tanpa diundi. Kota tersebut adalah Kuala Lumpur dan Paris.

"Dengan minimal Rp 228 juta, pasangan menikah akan langsung mendapatkan honeymoon trip gratis ke Kuala Lumpur dan dengan minimal Rp 750 juta, mereka akan mendapatkan honeymoon gratis ke Paris dengan tiket pesawat dan hotel ditanggung pihak JW Marriott Medan. Seluruh program ini juga didukung oleh partner-partner setia kami seperti Singapore Airline Silk Air, PT Kurnia Aneka Gemilang dan PT Maju Ika Tours and Travel," ucap Director of Sales and Marketing, Fred Reynold.

Tak hanya itu saja, kata Fred, JW Marriott Medan juga memperkenalkan Personal Wedding Butler yang telah dilatih secara professional dan akan stand by 24 jam dalam membantu segala kebutuhan si pasangan pada hari pernikahan.

"Servis Wedding Butler ini belum ada sebelumnya dan merupakan pertama di kota Medan, jadi dengan adanya Personal Wedding Butler ini, kami berharap akan mengurangi beban para pasangan pada hari pernikahan mereka,"ucapnya.

Fred menjelaskan tren orang menikah di hotel bintang lima itu selalu detail, baik dari segi makanan, pelayanan, dekorasi dan sebagainya. "Dari tahun ke tahun peningkatan selalu ada. Kita selalu berinovasi setiap tahunnya, dengan adanya Personal Wedding Butler ini, sebenarnya market belum lakukan tapi kita sudah lakukan," ungkapnya.

Diakuinya, persiapan untuk menikah rata-rata dari tiga bulan hingga satu tahun. "Persiapan Chinese Wedding itu rata-rata enam bulan hingga satu tahun, kalau Indonesia Wedding itu tiga bulan masih mungkin," ucap Fred.

Dijelaskannya, untuk informasi lebih lanjut mengenai pernikahan di JW Marriott Medan dapat mengunjungi www.jwmedanwedding.com atau menghubungi +6261 4100 6300 atau +6281 6315 8948.

Selain itu para tamu juga dapat bergabung di jejaring social Facebook JW Marriott Hotel Medan atau Instagram @JWMarriottHotelMedan untuk mendapatkan informasi paling baru mengenai promosi-promosi atau perayaan-perayaan spesial yang sedang berlangsung.

(nat/tribun-medan.com)