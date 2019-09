KLASEMEN & JADWAL Liga Inggris Man United vs Leicester City, Liverpool vs Newcastle, Tottenham . .

Liga Inggris Musim 2019-2020 matchday kelima atau pekan kelima akan bergulir selama dua hari, pada 14-15 September 2019.

Laga pembuka pekan kelima akan tersaji antara pemimpin puncak klasemen sementara Liga Inggris, Liverpool melawan Newcastle United, pada Sabtu (14/09/2019).

Pertandingan ini sendiri akan berlangsung, di markas The Reds, Stadion Anfield mulai pukul 18.30 WIB.

Selanjutnya, pada pukul 21.00 WIB di hari yang sama sebanyak lima partai akan dipertandingkan usai Liverpool Vs Newcastle United.

Laga itu di antaranya Manchester United vs Leicester City, Brighton Albion vs Burnley FC, dan Sheffield United vs Southampton.

Dua laga lainnya, yakni antara Tottenham Hotspur vs Crystal Palace dan Wolverhampton melawan Chelsea.

Pada pukul 23.30 WIB di hari yang sama laga akan ditutup pertandingan antara Norwich City vs Manchester City.

Sehari berikutnya, pada Minggu (15/09/2019), dua laga tersisa akan kembali tersaji antara Bournemouth vs Everton, jam 20.00 WIB.

Sedangkan, pertandingan penutup akan dilangsungkan pada pukul 22.30 WIB antara Watford melawan Arsenal.

Jadwal Liga Inggris Pekan 5 Musim 2019/2020:

Sabtu, 14 September 2019