Gojek Berkontribusi Rp 1,7 Triliun untuk Perekonomian Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pertumbuhan startup di Indonesia telah tumbuh begitu pesat. Bahkan keberadaannya dengan didukung oleh potensi generasi muda yang sangat besar, telah menempatkan Indonesia sebagai salah satau negara dengan pertumbuhan startup digital terbesar di dunia. Hal ini tentu menumbuhkan optimisme dari berbagai kalangan, termasuk Gojek.

Chief of Corporate Affairs Gojek Nila Marita mengatakan per semester 1/2019, aplikasi dan ekosistem Gojek telah diunduh oleh lebih dari 155 juta pengguna, dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi, hampir 400 ribu mitra merchants, dan lebih dari 60 ribu penyedia layanan di Asia Tenggara.



"Gojek terus menjalankan misinya untuk menciptakan dampak sosial-ekonomi yang positif dalam skala besar bagi pengguna, mitra pengemudi, mitra bisnis dan UMKM, serta mitra penyedia layanan di dalam ekosistemnya," ucap Nila, Minggu (8/9/2019).

Diakuinya, kontribusi GoRide pada tahun 2018 meningkat sebesar empat kali dari tahun 2017. Kontribusi GoFood pada tahun 2018 meningkat lebih dari 50 persen dari tahun 2017 dan mitra GoCar berkontribusi sebesar Rp 190 miliar pada tahun 2018 serya mitra GoLife berkontribusi sebesar Rp 22 miliar pada tahun 2018.

"Dampak Gojek terhadap perekonomian Medan itu, Gojek berkontribusi Rp 1,7 triliun pada perekonomian Medan tahun 2018," ungkapnya.

Sepekan lalu, Nila juga berkesempatan mengisi sesi keynote dengan tema Startup As The Key To Digital Economy Development di Medan.

"Gojek hadir dari sebuah mimpi. Dengan komitmen untuk memberikan dampak sosial yang luas dan didukung oleh kerja keras serta semangat pantang menyerah. Gojek akhirnya bisa meraih berbagai pencapaian yang bahkan tak terbayangkan oleh kami sebelumnya," katanya.

"Hal ini tentu menjadi bagian penting yang juga harus dipegang teguh oleh anak muda Indonesia yang ingin berkontribusi dengan mendirikan startup. Itu sebabnya kami sangat senang dan menyambut positif ajakan dari Kementerian Kominfo untuk turut berpartisipasi dalam Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital dan berbagi pengalaman kami dalam membangun Gojek yang kami harapkan dapat menginspirasi serta mendorong makin banyaknya startup di Indonesia yang mampu menciptakan dampak sosial yang positif," tambahnya.

Dengan antusiasme yang tinggi, Gojek percaya Indonesia memiliki masa depan yang cerah bagi perkembangan startup di Tanah Air.

"Tidak hanya di Medan, kami juga turut berpartipasi di sejumlah kota lain, untuk turut menginspirasi masyarakat Indonesia untuk memulai bisnis startup digital. Kami juga hadir di Makassar, Surabaya, Bali, dan Bandung. Pada akhirnya kami berharap, cerita yang telah dibangun oleh Gojek melalui mimpi, dapat menjadi dorongan kuat bagi masyarakat luas untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa melalui ekonomi digital," ucapnya.

(nat/tribun-medan.com)