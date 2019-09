Peringati Hari Lingkungan Hidup, Bupati Ashari: Pemkab Komit Kembangkan Unit Penanganan Sampah

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, STM HILIR - Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Deliserdang yang bertemakan 'Biru Langitku Hijau Bumiku' yang digelar di TPA Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang, Selasa (3/9/2019), berlangsung meriah dengan menampilkan berbagai kegiatan.

Dalam laporannya Kadis Lingkungan Hidup Ir Artini S. Marpaung mengatakan bahwa Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day mengangkat tema 'Beat Air Pollution '. Yang dalam tema Indonesia diterjemahkan menjadi 'Hijau Bumiku Biru Langitku'. Melalui tema 'Beat Air Pollution', kita diingatkan bahwa polusi plastik saat ini telah menjadi ancaman. Banyak plastik yang tidak dibuang di tempat pembuangan sampah, tapi malah berakhir di lautan, yang ternyata itu membunuh jutaan burung laut dan ratusan ribu mamalia laut tiap tahun. Itulah alasan mengapa dalam peringatan tahun ini, selain tema di atas, ada jargon yang diusung yaitu “if you can’t reuse it, refuse it'. Jika anda tidak bisa menggunakannya kembali, maka anda tolak sampah plastik itu.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Kabupaten Deliserdang yang bertemakan 'Biru Langitku Hijau Bumiku' yang digelar di TPA Desa Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deliserdang, Selasa (3/9/2019). (TRIBUN MEDAN/HO)

Inilah beberapa cuplikan pesan Hari Lingkungan Hidup yang termuat dalam laporan penyelenggara kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang, Ir. Artini S. Marpaung. Lebih lanjut dalam laporannya, disebutkan bahwa kegiatan peringatan hari lingkungan hidup ini dihadiri oleh sekitar ribuan orang undangan.

Adapun berbagai kegiatan yang menyemarakkan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Deliserdang 2019 antara lain:

1. Sosialisasi calon sekolah Adiwiyata Nasional yang diikuti oleh usur sekolah sebanyak 100 orang, pada tanggal 27 Agustus 2019.

2. Lomba lingkungan hidup yang diikuti oleh 500 peserta didik se-Kabupaten Deliserdang dengan jenjang pendidikan dari SD/sederajat hingga SLTA/sederajat dalam 8 kategori lomba yang 7 kategori lombanya telah dilaksanakan pada Selasa 28 agustus 2019 .

3. lomba Cleanup Challenge yakni lomba aksi pungut sampah yang di ikuti oleh 20 kecamatan dan 13 pelaku usaha, dengan total peserta yang terlibat adalah hampir 350 orang dengan jumlah titik sampah liar yang di bersikan adalah 33 lokasi bahwa lomba ini baru pendahuluan atau warmingup saja, secara puncak kita berkeinginan Pemkab dan masyarakat Deliserdang akan mampu menyemarakan aksi pungut sampah dunia (World Cleanup Day) yang secara internasional akan jatuh pada tanggal 21 September. Dan saat ini telah datang kepada kami relawan-relawan yang ingin bersinergi dalam kegiatan skala dunia tersebut antara lain komunitas Roda Hijau, Waste For Change, hingga Yayasan Chandra Kusuma School di Komplek Cemara Asri Percut Seituan.

4 .Talkshow interaktif yang menengahkan topik yaitu 'sampah antara peluang dan bahayanya', dengan narasumber pengelola-pengelola bank sampah yang sukses.

5. Nonton bareng film 'Bahaya Sampah Plastik' dan video terbaik Cleanup Challenge.

6. Pengujian emisi kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Deliserdang. Kegiatan ini merupakan kampanye langit biru agar kendaraan dinas yang ada rendah emisi atau memiliki baku mutu emisi yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Bagi kendaraan dinas yang lulus emisi, akan ditempelkan sticker lulus emisi.