Tingkatkan Potensi UMKM dalam Menghadapi Era Revolusi Industry 4.0

MEDAN.TRIBUNNEWS.com, MEDAN (7/9/2019) - Harian Tribun Medan bersama HP Inc. Indonesia, mengadakan Tribun Bincang Bisnis Bersama HP Inc. Indonesia, sebuah Talkshow dengan tema Memperkuat Eksistensi UMKM dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. Talkshow yang disponsori oleh Printer HP Ink Tank, digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure, Medan.

“Saat ini UMKM menggunakan teknologi terkini untuk bisnis mereka dan para pemilik usaha tersebut mengerti kebutuhan untuk mengadopsi inovasi-inovasi yang dapat membantu mewujudkan dunia yang lebih baik. Di HP, kami terus memberikan inovasi yang dapat memperkuat UMKM untuk era industry 4.0 kedepannya dan memastikan sukses jangka panjang,” ujar Chief Operating Officer HP Inc. Indonesia Hendry Widjaja.

Tribun Bincang Bisnis Bersama HP Inc. Indonesia adalah ajang silaturahmi yang melibatkan langsung para UMKM yang tergabung dalam komunitas untuk saling berbagi informasi dan saling memperkenalkan produk.

Talkshow Tribun Bincang Bisnis Bersama HP Inc. Indonesia menghadirkan para pembicara yang memaparkan eksistensi industri sesuai bidangnya masing-masing. Mereka adalah Walikota Medan, Dzulmi Eldin yang sangat memperhatikan perkembangan UMKM di Medan. Selain itu, ada juga perwakilan dari HP Inc. Indonesia, Morris selaku pengrajin My Coffee Painting, seorang pelaku UMKM yang sukses membuat hiasan gambar di kopi, Tri Handayani Selaku Komisaris Raja Patin Indonesia, yang membagi pengalamannya dalam menjalankan bisnisnya dari awal. Terakhir, Alexander, Brand & Partnership Director PT. YOT Inspirasi Nusantara, yang berbicara mengenai produk dan strategi marketing.

Tribun Bincang Bisnis Bersama HP Inc. Indonesia dengan Keynote Speaker Walikota Medan, Dzulmi Eldin, ini dihadiri sekitar 200 orang pelaku UMKM dari seluruh kota Medan yang selama ini memanfaatkan media sosial sebagai media pemasaran. Talkshow ini telah sukses dilaksanakan di enam kota di Indonesia, yaitu Surabaya, Semarang, Malang, Palembang, Aceh dan Pekanbaru.

HP Inc. Indonesia memiliki beberapa solusi printer yang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan UMKM di Indonesia. Inovasi printer-printer ini, yang terdiri dari HP Smart Tank dan OfficeJet Pro, menawarkan pilihan dan fleksibilitas dalam pekerjaan untuk meningkatkan produktifitas bisnis di rumah maupun di kantor.

Sejalan dengan itu, untuk mendukung tumbuh kembang UMKM, HP Inc. Indonesia menghadirkan beberapa jenis Printer yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan usaha-usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang semakin berkembang dan cocok untuk bisnis rumahan maupun perkantoran. Inovasi cetak dari HP Inc. Indonesia kali ini menawarkan lebih banyak pilihan untuk membantu pemilik bisnis di Indonesia dengan memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan, berkualitas tinggi dan produktif.

Penggiat usaha baru, adopsi teknologi yang cepat, dan model bisnis baru, pengguna sekarang memprioritaskan dan menekankan mobilitas. Dengan Smart Tasks yang ada di aplikasi HP Smart App, pengguna dapat mencetak melalui smartphone, pindai saat berpergian dan membeli tinta dengan mudah melalui aplikasi tersebut. Dengan aplikasi tersebut, pengguna dapat mengakses foto dari smartphone, media sosial, layanan cloud dan galeri camera-roll.

UMKM sama seperti wirausahawan yang lainnya, terus bertumbuh kembang. Usaha-usaha rintisan ini mencari cara kreatif untuk memaksimalkan penggunaan dari biaya pemasaran mereka. HP Inc. Indonesia menyadari hal ini dan memberi solusi kustomisasi dan kreatif untuk mendorong kesadaran dan kesetiaan pelanggan untuk membantu bisnis mengerti kemampuan kinerja original print, branding, dan kustomisasi.

“Pertumbuhan UMKM juga menjelajahi cara kreatif untuk memasarkan merek mereka kepada pelanggan sambil memanfaatkan fleksibilitas gaya kerja mereka. HP menawarkan kualitas terbaik, harga yang terjangkau, dan solusi cetak yang mobile untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kami percaya bahwa solusi yang kami tawarkan akan memperkuat kesiapan bisnis UMKM dan membantu mereka yang membuat inovasi untuk masa depan revolusi industry 4.0.” ujar Chief Operating Officer HP Inc. Indonesia Hendy Widjaja.