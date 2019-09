Hotman Paris: Hei Farhat, Andar, Elza, I'm Too Smart Jadi Lawanmu, Sebut Sang Rival Segera DIperiksa

TRIBUN MEDAN.com - Perseteruan Elza Syarief dan Nikita Mirzani di acara Hotman Paris Show terus merembet ke berbagai pihak.

Pasalnya, Elza Syarief yang didukung Farhat Abbas dan beberapa rekan lawyer turut menyerang Hotman Paris Hutapea, yang juga menjadi host acara tersebut.

Kabar terbaru, Hotman Paris menyebut para rivalnya dalam perseteruan yang mencuat ke publik belakangan ini, akan segera menjalani pemeriksaan.

Adapun para pengacara yang jadi rival Hotman Paris belakangan ini adalah Farhat Abbas dan Andar Situmorang (terkait laporan video porno di Instagram Hotman), dan Elza Syarief (terkait aksi dampratan Nikita Mirzani).

Hotman Paris pun sesumbar menyebutkan dirinya lebih pintar dari para rekan seprofesinya sesama pengacara yang kini jadi rivalnya tersebut.

"Sudah deh, I'm too smart for all of you. Hei Farhat, Andar, Elza, I'm too smart menjadi lawanmu. Makanya kalian udah ke mana-mana, kagok kan? Pelan-pelan menggigitkan? It's Hotman Paris," ujarnya.

Tak hanya itu, laporan yang diajukan Elza Syarief dan Farhat Abbas ke Bareskrim untuk melawan Hotman Paris beberapa waktu lalu, disebut-sebut mental.

Kini, Elza dan Farhat kompak ingin melaporkan kasus damparatan Nikita Mirzani tersebut kepada Presiden RI hingga PBB.

Pernyataan tersebut diungkapkan Elza yang ngaku harga dirinya diinjak-injak Nikita Mirzani.