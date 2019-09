Kamu Suka Hunting Foto? Yuk Kunjungi 7 Spot Instagramable saat Kamu Berkunjung ke Jakarta

Jakarta punya banyak tempat spot keren dan Instagramable, mulai dari Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Museum Macan hingga C for Cupcakes and Coffee.

TRIBUN-MEDAN.com - Rekomendasi tujuh spot Instagramable di Jakarta yang cocok jadi tempat kamu hunting foto.

Berkunjung ke tempat-tempat ini untuk hunting foto, kamu tidak akan kehabisan foto untuk mengisi feed Instagrammu.

Dilansir dari berbagai sumber, simak tujuh spot Instagramable di Jakarta yang cocok dijadikan tempat untuk hunting foto.

1. Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK)

Berada di tengah kota, Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) ternyata mempunyai spot keren dan Instagramable untuk hunting foto.

Satu spot utama di Hutan Kota Gelora Bung Karno adalah kolam air terjun mini dengan lanskap gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.

Meski berada di tengah kota, udara di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) tetap sejuk karena dikelilingi oleh tanaman-tanaman hijau.

Bila kamu hendak datang ke tempat ini, waktu yang tepat untuk berkunjung adalah ketika pagi atau sore hari, karena matahari tidak terlalu terik.

Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) yang terletak di kompleks stadion GBK ini buka setiap saat dan tidak dipungut biaya sama sekali.