Selfie dengan Melakukan Pose Yoga Ekstrem untuk Kebutuhan Medsos, Wanita Ini Terjatuh dari Lantai 6

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang wanita berusia 23 tahun jatuh dari lantai 6 ketika mencoba foto pose yoga ekstrem.

Dilansir TribunTravel dari laman insider.com, Alexa Terrazas dilaporkan mencoba untuk melakukan pose yoga ekstrem dengan menggantung terbalik di tepi balkon tanpa menggunakan tangannya untuk bertahan.

Apartemen itu berada di lantai enam gedung, surat kabar Meksiko El Sol de Mexico melaporkan.

Terrazas berusaha berpose untuk diupload di akun media sosialnya.

Dia dilaporkan terjun bebas dari lantai 6 dan mendarat keras di trotoar.

Beruntung nyawa wanita muda itu masih bisa diselamatkan.

Bangunan apartemen tempat Alexa Terrazas terjatuh (Torrez Mizza via Google Maps)

Terrazas , yang berasal dari Kota Chihuahua, Meksiko kini dirawat oleh Red Cross, Civil Protection, and the police at the scene.

foto berbahaya semacam ini bukan kali pertama terjadi. Kejadianfoto selfie berbahaya semacam ini bukan kali pertama terjadi.

Berikut beberapa kejadian berbahaya yang terjadi akibat foto selfie.

1. Diserang beruang

Beruang (moyaproject.com)

Pada Mei 2018, seorang pria bernama Prabhu Bhatara pulang dari pernikahan di Kotapad, India dengan sekelompok teman.

Dia bertanya apakah mereka bisa menepi mobil sehingga dia bisa buang air di sisi jalan.