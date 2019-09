VIDEO Kue Tar Berisi Emas Dipersembahkan Via Vallen Saat Ultah Sang Ibu

TRIBUN MEDAN.com - Penyanyi dangdut Via Vallen memberikan kejutan spesial saat momen ulang tahun sang ibunda.

Via Vallen memberikan kue tar berisi emas dan sejumlah uang pecahan Rp 100 ribu yang disambung-sambung.

Kejutan spesial itu diberikan penyanyi bernama lengkap Maulidia Octavia itu kepada sang Ibunda, Rosida yang baru saja merayakan hari ulang tahun ke-45 tahun.

Dalam video berjudul "Kejutan ultah dari Via Vallen malah bikin mama menangis" yang diunggah dalam kanal YouTube Via Vallen Official pada Senin (9/9/2019), Via dan keluarga tampak kompak dengan pakaian serba putih.

Perayaan ulang tahun tersebut digelar di sebuah rumah makan dengan konsep semi outdoor.

Acara makan bersama digelar di dalam sebuah ruangan, sedangkan acara perayaan digelar di sebuah taman.

Tak hanya pakaian serba putih, di atas meja kue ulang tahun juga dibuat serba putih dengan hiasan gambar perhiasan berwarna emas.

Yang menarik, tak hanya hiasan gambar emas, ternyata di dalam kue tar itu Via meletakkan sejumlah perhiasan emas dan uang yang dikaitkan satu sama lain.

"Tarik, tarik, tarik," sebut Via dan keluarga saat Rosida menarik uang dari dalam kue tart.