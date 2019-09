Irish Bella Pendarahan dan Alami Kontraksi di Kehamilan 24 Minggu, Harus Rawat Inap di Rumah Sakit

Di usia kehamilannya yang sudah memasuki 24 minggu, Irish Bella pun tak menyangka tiba-tiba mengalami kontraksi.

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari artis peran Irish Bella (23).

Istri dari aktor Ammar Zoni (26) baru saja mengalami pendarahan dan kontraksi.

Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit dan menjalani rawat inap.

Beruntung, Irish Bella memiliki suami yang siap siaga, sehingga langsung menemani Irish Bella saat dirawat di Rumah Sakit.

Di usia kehamilannya yang sudah memasuki 24 minggu, Irish Bella pun tak menyangka tiba-tiba mengalami kontraksi.

Berikut curhatan lengkapnya.

"#24weekspregnant Gak nyangka malem-malem lagi tenang habis check up sama Dokter lihat perkembangan si debay kembar,

eh malah disuruh rawat inap untuk bed rest," tulis Irish Bella, Rabu (11/9/2019).

"So guys, singkat cerita aku habis cek USG sama dokter, tiba-tiba out of nowhere,