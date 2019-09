USU Got Talent Menjadi Pembuka Acara Dies Natalis ke-67 Tahun USU, Diikuti 100 Peserta. Panitia Dies Natalis USU saat pembukaan USU Got Talent di Auditorium, Kamis (12/9/2019).

USU Got Talent Menjadi Pembuka Acara Dies Natalis ke- 67 Tahun USU, Diikuti 100 Peserta

TRIBUN-MEDAN.com-USU Got Talent Menjadi Pembuka Acara Dies Natalis ke- 67 Tahun USU, Diikuti 100 Peserta.

USU Got Talent menjadi kegiatan pembuka dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis ke-67 Universitas Sumatera Utara (USU).

Diadakan di Auditorium, USU Got Talent tersebut akan diisi oleh penampilan dari 100 peserta yang berasal dari civitas akademika USU yang terdiri dari pegawai, dosen dan mahasiswa.

“Para peserta tersebut akan menampilkan kebolehan dan kreativitasnya di atas panggung yang nantinya akan dapat dilihat bersama,” ujar Ketua Panitia Dies Natalis USU, Prof Ida Yustina saat temu pers, Kamis (12/9/2019).

Ia menjelaskan, kemudian nantinya akan dipilih penampilan terbaik yang akan mendapatkan gelar juara beserta hadiah yang telah disediakan panitia.

“Tercatat total hadiah yang disediakan untuk para pemenang USU Got Talent hadiah dengan total sebesar Rp 20 juta,” jelasnya.

Ia menuturkan, USU Got Talent diadakan dengan tujuan untuk menjaring dan meningkatkan kreativitas mahasiswa serta civitas akademika USU yang beragam, sehingga dapat menyaring potensi-potensi terpendam.

“Ada delapan cabang seni yang akan diperlombakan dalam USU Got Talent yaitu Master of Ceremony (MC), stand up comedy, sulap, tari, paduan suara, puisi, violin dan band,” tuturnya.

Ia menerangkan, di USU Got Talent, panitia menghadirkan lima juri yang berasal dari profesional dengan latar belakang etnomusikologi, perilaku, jurnalis, profesional musisi dan psikologi.