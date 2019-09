Adiknya Meninggal dan Tinggalkan Anak yang Masih Kecil, Boy William Janji Bakal Jaga Keponakannya

Adik Boy William yang bernama Raymond Hartanto meninggal dunia pada Selasa 10 September 2019. Kabar duka ini diketahui dari postingan Boy William melalui Instagram Stories pada Rabu 11 September 2019.

Dalam postingannya, kekasih Karen Vendela ini juga menginformasikan lokasi jenazah sang adik disemayamkan.

Jenazah Raymon Hartanto disemayamkan di rumah duka Oasis Lestari, Tangerang, ruang Mawar-Melati.

"It is with our deepest sorrow and greatest sadness that we mourn the passing of our beloved husband, son, brothe, cousin, nephew and grandson, *Raymond Hartanto*, last night, 10 September 2019.

A memorial services will be held at *Ruang Mawar-Melati*, *Rumah Duka Oasis Lestari, Tangerang*

More information will follow.