Bikin Merinding, Suara Claudia Santoso Buat Juri Terpukau Hingga Menangis di The Voice of Germany

TRIBUN-MEDAN.com - Mengenakan gaun berwarna merah jambu dengan rambut panjang terurai, Claudia Emanuela Santoso bikin para juri dan penonton terpukau pada ajang pencarian bakat The Voice of Germany.

Beberapa detik sebelum bernyanyi, peserta asal Cirebon, Jawa Barat, Indonesia, tersebut menghela nafas panjang, kemudian mulai memegang mikrofonnya.

Malam itu, Claudia menyanyikan lagu The Greatest Showman Cast berjudul "Never Enough" dalam babak Blind Audition.

Saat Claudia menyanyikan lagu tersebut, empat orang juri yang terdiri dari Alice Merton, Sido, Rea Garvey, dan Mark Foster duduk membelakangi Claudia.

Juri yang tertarik dengan suara Claudia akan menekan tombol dan membalikkan kursinya.

Claudia tampak begitu menghayati lagu yang ia bawakan dan membuat juri tampak kagum.

Mendekati bagian reffrain, Rea Garvey menekan tombolnya, tanda tertarik dengan penampilan Claudia.

"For me. Never, never. Never, never. Never, for me. For me. Never enough. Never enough. Never enough. For me. For me. For me," nyanyi Claudia dengan lantang dan merdunya, seperti dikutip dari YouTube The Voice of Germany, Jumat (13/9/2019).

Menyusul, tiga juri lainnya turut menekan tombol tanda akan bersaing mendapatkan Claudia masuk ke tim mereka.

Tertarik dengan penampilan Claudia, Rea memintanya kembali menyanyikan lagu tersebut sekali lagi.