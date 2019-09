Bukan Kecelakaan, Garuda Jelaskan Return to Base Pesawat Jemaah Haji di Bandara Kualanamu

TRIBUN-MEDAN.com - Adanya informasi pesawat Garuda Indonesia pembawa jemaah haji kecelakaan di landasan, langsung dibantah VP Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan.

Ikhsan Rosan membantah, tidak ada tragedi pesawat Garuda Indonesia kecelakaan di landasan hari ini.

Ikhsan Rosan pun menjelaskan kronologi sebenarnya kepada WartaKotaLive malam ini, pada Jumat (13/9/2019).

"Jadi yang benar Pesawat Haji Garuda Indonesia GA 6288, rute Madinah-Kualanamu-Solo.

Nah tadi, pesawatnya kan mendarat di Kualanamu terus dilanjut ke Solo,"

"Namun saat diatas, ada panel di kokpit pesawat menyala.

Saat itu, sang pilot harus memastikan pesawat dalam kondisi save (aman)," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, pilot tersebut sudah melakukan penerbangan pesawat sesuai SOP.

Dikarenakan panel pada kokpit pesawat tersebut menyala, sang pilot memutuskan untuk kembali mendarat ke Kualanamu.

"Dari Kualanamu, take off normal, mendarat juga normal. Karena panel menyala, pilot putuskan untuk kembali ke Kualanamu atau return to base"