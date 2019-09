Ratusan MUA Unjuk Kemampuan dalam Make Up Party Experience

Cantiknya para model makeup berpose di hadapan juri saat proses penilaian. Makeup Competation bertajuk Make Up Party Experience ini diselenggarakan oleh QL Cosmetic, diselenggarakan di Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Nomor 229, Sekip, Kecamatan Medan Petisah.

TRIBUN-MEDAN.com - Make Up dipercaya menjadi barang yang dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang.

Tidak hanya kaum hawa, Make Up juga kini banyak digandrungi kaum adam, selain untuk menunjang penampilan, make up juga dapat mengasah kreatifitas dan keterampilan seseorang.

Tidak ketinggalan di Medan, ratusan Make Up Artis (MUA) asal Medan didampingi para model, terlihat sangat antusias mengikuti Make Up Competation, bertajuk Make Up Party Experience yang diselenggarakan di Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto Nomor 229, Sekip, Kecamatan Medan Petisah.

Marketing dan Promotion QL Cosmetic, Hetty R. Lumban Gao mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan di 21 kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Pontianak, Makassar, surabaya, Medan dan kota lainnya. Selain itu, kegiatan ini katanya bertiga untuk mengajak para MUA pemula hingga profesional maupun kalangam umum yang memiliki kemampuan make up untuk saling unjuk kemampuan.

"Medan ini kota ke 9, kegiatan ini pertama kali kita laksanakan dan bertujuan untuk memecahkan rekor lomba make up di 21 kota terbanyak di Indonesia, selain itu kita mau mengasah kemampuan MUA disetiap kota lalu 3 terbaik akan mewakili kotanya bertanding final ke Jakarta," katanya.

Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkenalkan produk QL Cosmetic dan untuk menunjukan kreatifitas peserta saat menggunakan produk QL Cosmetic.

"QL kosmetik ini sudah berkecimpung di dunia kosmetik Indonesia, dan sudah tersebar di berbagai daerah seperti Medan. Produk kita sudah tercatat di BPOM dan memiliki sertifikat cara membuat kosmetik baik," katanya

Ia mengatakan kegiatan ini disambut dengan sangat baik oleh para MUA Medan, terbukti dengan membludaknya peserta, awak target katanya hanya 100 orang namun yang ikut berlomba sebanyak 137 peserta.

"Kita datangkan juri-juri profesional pastinya yakni Chenny Han, dan Kuntadi, diharapkan produk-produk kita dapat mempercantik wanita-wanita Indonesia, dengan harga terjangkau dan tentu saja dengan kualitas yang baik," katanya.

(cr21/tribun-medan.com)