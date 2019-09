Ratusan Gamers Ikuti Kompetisi Offline First Warriors di Medan

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Ratusan pecinta game atau gamers yang berada di Kota Medan mengikuti kompetisi offline First Warriors yang diadakan di Atrium Sun Plaza Medan, Minggu (15/9/2019).

Salah seorang peserta, Adi mengatakan, sangat bersemangat mengikuti kompetisi tersebut karena ingin membuktikan bahwa game tidak seperti yang dipikirkan orang-orang yang hanya menimbulkan dampak negatif.

“Selain menyalurkan hobi, ikut kompetisi seperti ini juga sebagai ajang pembuktian bahwa bermain game ternyata memiliki manfaat, apalagi jika menang bisa mendapatkan hadiah yang nilainya cukup luar biasa,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikatakan Risky. Ia memang sudah sering mengikuti kompetisi-kompetisi game dan hal tersebut menurutnya merupakan hal yang cukup menarik dan dapat menyalurkan hobinya.

“First Warriors merupakan audisi pencari bakat atlet eSports pertama di Indonesia yang diadakan di enam kota besar yaitu Jakarta, Medan, Batam, Surabaya, Semarang dan Bandung,” ujar Deputy CEO PT Link Net Tbk, Victor Indajang.

Ia menjelaskan, registrasi peserta First Warriors dimulai sejak tanggal 22 Agustus 2019 yaitu registrasi perorangan melalui online dan direncanakan akan diikuti sekitar 15ribu peserta dengan jumlah pertandingan lebih dari 100 pertandingan.

“Sebanyak 48 finalis hasil seleksi kompetisi yang menang di setiap kota akan dikarantina untuk dibekali materi dari para ahli dan mentor untuk menjadi tim profesional yang akan bertanding di grand final di Jakarta,” jelasnya.

Ia menerangkan, total hadiah yang disediakan senilai Rp 1,3 miliar dan satu unit mobil Renault untuk Most Valuable Player (MVP), termasuk dikontrak eksklusif sebagai official eSports Team First Media yaitu First Raiders.

“Secara khusus, First Warriors kami hadirkan untuk semakin melengkapi inisiatif First Media dalam mendukung pemerintah memajukan eSports di tanah air,” terangnya.

Ia mengatakan, First Warriors diadakan juga dengan tujuan melahirkan talenta-talenta muda berbakat yang akan meramaikan dunia eSports Indonesia.

“Khusus di Medan, kami terus melakukan berbagai kegiatan yang mendukung eSports. Pekan lalu bersama komunitas Free Fire, kami mengadakan community gathering yang juga dihadiri oleh content creator, selebgram, dan youtuber,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)