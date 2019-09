Ammar Zoni Beri Jawaban tentang Kondisi Irish Bella setelah Pendarahan, Bilang Ada Indikasi Infeksi

Istri Ammar Zoni tengah mengandung anak kembar dan kerap membagikan perkembangan kondisi kehamilannya ke instagram.

TRIBUN-MEDAN.com - Irish Bella diketahui sedang dirawat di rumah sakit karena sempat mengalami kontraksi dan pendarahan.

Rupanya Irish Bella mengalami pendarahan yang cukup banyak setelah menjalani USG di rumah sakit.

Irish Bella juga mengalami kontraksi beberapa kali hingga membuatnya harus diopname.

"So guys singkat cerita aku habis cek USG sama dokter, tiba-tiba out of nowhere terjadi pendarahan yang cukup banyak dan perut aku kontraksi (lumayan sering hampir 5 menit sekali).

Langsung deh dipaksa dokter untuk di rawat dan diobservasi penyebabnya," jelas Irish Bella melalui insta story.

Insta story Irish Bella (instagram @_irishbella_)

Ia juga menjelaskan bahwa belakang ini sering mengalami kontraksi.

"Turns out memang belakang ini aku sering banget kontraksi tapi nggak di rasa, so harus bed rest deh sambil observasi apa penyebabnya," imbuhnya.

Lalu Ammar Zoni menjelaskan penyakit yang sedang diderita Irish Bella melalui vlog Q n A di kanal youtube Aish TV.