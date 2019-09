Deretan Fakta Gadis Cirebon Claudia Emmanuela Guncang The Voice Of Germany 2019, Juri Sampai Nangis

Tangkapan layar kanal YouTube The Voice of Germany - Offiziell (Tangkapan layar kanal YouTube The Voice of Germany - Offiziell)

Deretan Fakta Gadis Cirebon Claudia Emmanuela yang Guncang The Voice Of Germany 2019

TRIBUN MEDAN.com - Nama Claudia Emmanuela Santoso menjadi buah bibir beberapa beberapa hari terakhir.



Pasalnya, gadis asal Cirebon, Jawa Barat, itu berhasil mengguncang The Voice Of Germany 2019.

Penampilan Claudia Emmanuela lewat lagu tema film The Greatest Showman berjudul "Never Enough" dalam babak Blind Audition, sukses memukau empat juri The Voice Of Germany.

Keempatnya sontak membalikkan kursi begitu mendengar kualitas suara dan olah vokal Claudia Emmanuela. Mereka juga memberikan standing ovation.

Bahkan, usai Claudia Emmanuela menyanyikan lagu itu, juri Rea Garvey langsung menghampiri gadis yang kuliah di Jerman tersebut.

Rea Garvey memeluk Claudia Emmanuela sembari mengucapkan pujian.

“It’s amazing,” ucap Rea Garvey.

Claudia Emmanuela Santoso (The Voice of Germany)

Sementara juri bernama Alice sampai menangis mendengar suara indah Claudia.

Video penampilannya saat menyanyikan lagu 'Never Enough' pun menjadi trending YouTube.

Sampai hari ini, Senin (16/9/2019) video tersebut telah ditonton lebih dari 5 juta pengguna.