Anggota DPRD Deliserdang Dukung Penggajian Pakai Sistem Non Tunai

TRIBUN-MEDAN.com - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Deliserdang, Agus Ginting mengakui kalau saat ini masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Deliserdang yang masih menggunakan transaksi tunai.

Menurutnya, belum ada aturan yang mengatur agar setiap transaksi di lingkungan Pemerintah harus dilakukan secara non tunai.

Yang ada katanya hanya bersifat himbauan seperti apa yang telah dihimbau dan dikeluarkan oleh Sekda, Darwin Zein.

"Ada tinggal beberapa lagi memang yang masih pakai tunai. Kalau untuk pembayaran proyek-proyek sudah non tunai, rata-rata non tunai lah karena ketentuannya enggak ada. Enggak dilarang itu. Imbauan Sekda itu semaksimal mungkin non tunai."

"Tujuannya kan menghambat kertas-kertas karena bisa transfer semua. Ya, termasuk untuk keamanan juga. Kalau di tempat kita yang honor kalau memang ada rekeningnya ya kita transfer ke rekeningnya,"kata Agus Ginting Kamis, (19/9/2019).

Salah satu anggota DPRD Deliserdang, Simon Sembiring mengaku mendukung jika proses penggajian dewan akan dilakukan secara non tunai. Disebut sudah seharusnya hal itu dilakukan karena memang Kabupaten Kota lain telah banyak yang melakukannya.

Hal itu tidak bisa dibantah karena memang sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

"Dulu sudah pernahnya diminta nomor rekening kami oleh Sekwan, tapi enggak juga. Ya, kita setuju sajalah karena di DPRD provinsi pun katanya sudah dikirim ke rekeningnya gaji mereka. Kalau untuk kewajiban sama partai nanti kita yang akan transfer. Selama ini dipotong di bendahara langsung," kata Simon. (dra/tribun-medan.com)