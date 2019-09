Penugasan Khusus LPEI, Mendorong Ekspor ke Negara Kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-

Sebagai bentuk real dukungan pemerintah kepada ekportir untuk membuka market negara-negara, Menteri Keuangan telah menerbitkan tentang penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk mendorong ekspor negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah untuk memberikan fasilitas pembiayaan, peminjaman dan asuransi.

Hal inilah yang diungkapkan

Kepala Kanwil DJP (Direktorat Jenderal Pajak) Sumatera Utara I. Mukhtar dalam seminar yang bertajuk "Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional", bertempat di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (19/9/2019).

"Kegiatan investasi dan ekspor tetap diharapkan menjadi motor pengerak pencapaian ekonomi nasional. Kita ketahui tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu ditargetkatkan lebih tinggi setiap tahun," ucap Mukhtar.

Ia menjelaskan tahun 2019, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan semester pertama ini sudah mencapai 5,6 persen artinya masih diatas. Kinerja ekspor Indonesia selama lima tahun terakhir menjadi tren kenaikan dirata-rata per tahun sebesar 1,62 persen.

"Negara maju mulai menerapkan kebijakan yang melindungi industri, Indonesia perlu membuka pasar ekspor baru diluar tujuan utama yaitu negara-negara Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah dan sebagainya," ucapnya.

Ia menjelaskan jumlah penduduk Afrika mencapai 957 juta orang dengan pendapatan perkapita 1.558 US Dollar. Sementara itu, Penduduk Asia Selatan selain India yang berjumlah 380 juta orang, dengan pendapatan perkapita 2.283 US Dollar dan penduduk timur tengah dengan jumlah penduduk 448 juta jiwa dengan pendapatan perkapita 36.800 US Dollar.

"Peluang tersebut dapat dimanfaatkan mengingat sejak tahun 2018 porsi ekspor wisata Afrika sebesar 2,6 persen, Asia Selatan selain India sebanyak 2,65 persen dan Timur Tengah sebesar 3,57 persen. Dan di sisi lain market share import Afrika, Asia Selatan selain India dan Timur Tengah, Indonesia masih sangat kecil dibawah satu persen. Peluang ekspor masih sangat terbuka untuk tahun tahun mendatang," ungkapnya.

Ia berharap para pemangku kebijakan baik di pusat maupun di daerah dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian ekspor yang ditargetkan pemerintah. Begitu juga dengan pelaku ekspor, dapat meningkatkan minat pelaku usaha.

Seminar yang digelar Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan RI bersama dengan LPEI ini menghadirkan berbagai narasumber yakni Direktur Pengelolaan Resiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan,

Heri Setiawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara (Sumut), Zonny Waldi, Kepala Bidang Sektor Riil Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Thasya Pauline dan Kepala Departemen Pengembangan Bisnis

LPEI, Nanda Hasrian.

Selain itu, seminar ini juga turut mengundang peserta dari asosiasi dan pelaku ekspor di Provinsi Sumut serta perwakilan pemerintah pusat dan daerah.