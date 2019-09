Jadwal Liga Inggris: Chelsea vs Liverpool, Man United vs West Ham, Manchester City vs Watford

Jadwal Liga Inggris: Chelsea vs Liverpool, Man United vs West Ham, Manchester City vs Watford

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Inggris: Chelsea vs Liverpool, Man United vs West Ham, Manchester City vs Watford.

//

Pertandingan Liga Inggris 2019-2020 pekan ke-6 akan digelar pada Sabtu (21/9/2019) hingga MInggu (22/9/2019) ini.

Baca: Zinedine Zidane Terancam Terdepak dari Kursi Pelatih, Ini Sosok Baru yang Diincar Real Madrid

Baca: KPK TERKINI - Menguak Aliran Dana Suap Menpora Imam Nahrawi, Siapa Saja Terlibat? Keluarga Kaget

Jadwal pertandingan liga Inggris akhir pekan ini dua klub asal kota Manchester akan tampil.

Manchester United akan bertandang ke kandang West Ham United sedangkan Manchester City akan menjamu Watford. Keduanya akan beraga pada Sabtu (21/9/2019).

Di jadwal Liga Inggris pekan keenam ada Big Match Chelsea vs Liverpool yang akan bertanding pada Minggu (22/9/2019).

Baca: Anggota TNI Tewas Dicangkul, Debat Letjen TNI Ahmad Yani vs PKI, Dikepung Tentara dan Tewas Ditembak

Diketahui pertandingan Chelsea vs Liverpool akan digelar di Stadion Stamford Bridge, Minggu (22/9/2019), pukul 22.30 WIB.

Jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim, baik Chelsea maupun Liverpool memiliki rekor yang imbang.

Dalam lima pertemuan terakhir mereka, The Reds hanya mampu menang sekali, imbang tiga kali, dan kalah sekali.