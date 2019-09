Nikita Mirzani Doakan Ivan Gunawan Cepat Sembuh, Igun: Gara-gara Liat Story Loe, Gue Drop

Tidak diketahui pasti Ivan Gunawan sedang sakit apa. Ivan hanya mencantumkan tagar yang mengingatkan dirinya perlu istirahat setelah kerja terlalu keras.

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter sekaligus desainer Ivan Gunawan sedang terbaring sakit di Rumah Sakit Royal Taruma pada Rabu (18/9/2019).

Kabar tersebut diketahui dari unggahan Ivan gunawan di akun instagramnya, @ivan_gunawan.

Teman dekat Ayu Ting Ting tersebut mengunggah sebuah foto dirinya sedang terbaring di ranjang rumah sakit dan menuliskan dirinya sedang sakit dan membutuhkan istirahat.

Ivan Gunawan tergolek lemah di ranjang rumah sakit (Instagram)

@ivan_gunawan

“ being sick is just your body’s way of saying you’re way too awesome and you need to slow down so everyone else can catch up “

#selfreminder, #selflove, #workHARD, #playHARD, dan #istiraHARD tulis Ivan Gunawan menyertai caption unggahannya.

Kabar sakitnya Ivan Gunawan tersebut lantas menarik perhatian dari rekan selebritis.

Jessica Iskandar, Sarwendah hingga Nikita Mirzani memberikan komentar doa di unggahan sahabat Ruben Onsu tersebut.