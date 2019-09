Claudia Emmanuela Santoso, Gadis Asal Indonesia Siap Maju ke 76 Besar The Voice of Germany

The Voice of Germany

TRIBUN-MEDAN.com - Peserta The Voice of Germany asal Cirebon, Claudia Emmanuela Santoso, telah tampil gemilang dalam tahap blind audition atau 150 besar.

Kini dara kelahiran 27 Oktober 2000 ini siap maju ke tahap berikutnya, yaitu battle audition atau 76 besar.

"Sampai saat ini blind audition di kota-kota selain Munchen masih berlangsung. Kemungkinan tanggal 13 Oktober aku ke tahap berikutnya," ujar Claudia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/9/2019).

Claudia menambahkan, saat ini ia tengah berlatih keras bersama mentornya, Alice Merton.

Ia berharap bisa lolos di tahap battle dan dapat melanjutkan perjuangan ke tahap the sing off atau 40 besar.

"Setelah lolos dari 40 besar nanti masuk ke half final. Lalu dipilih 4 orang untuk maju ke final di sekitar bulan November nanti," kata dia.

Telah diberitakan sebelumnya, penampilan Claudia di tahap blind auditionbegitu memukau sehingga membuat para juri dan penonton kagum.

Ia membawakan lagu "Never Enough" yang merupakan soundtrack dari film musikal The Greatest Showman.

Keempat coach atau juri, yakni Alice Merton, Sido, Mark Foster, dan Rea Garvey, memberinya standing ovation atas penampilannya itu.

Keberhasilannya di babak blind audition ajang pencarian bakat di Jerman it membuat bangga masyarakat Indonesia. Pujian datang dari mana-mana, termasuk dari para pesohor Tanah Air.