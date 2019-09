Kebohongan Barbie Kumalasari Terbongkar Terbang Jakarta-AS Cuma 8 Jam, Boy William: Lu Naik Apa?

TRIBUN-MEDAN.com - Presenter Boy William kembali mengajak selebriti Barbie Kumalasari untuk mengisi konten YouTube-nya.

Ternyata, pengakuan Barbie Kumalasari soal dirinya yang pernah tinggal di Amerika Serikat menimbulkan berbagai pertanyaan di benak Boy William.

Ya, hal itu sungguh terlihat saat Boy William bertanya kepada Barbie Kumalasari soal bukti-bukti dirinya pernah tinggal di Amerika Serikat.

"Did you live in America yes or no? (apakah kamu pernah tinggal di Amerika, ya atau tidak?)," tanya Boy William.

Dengan yakin, Barbie Kumalasari mengatakan 'ya'.

"Iyeeees. Masak gue harus membuktikan?" ucap Barbie Kumalasari sambil mengangguk-anggukkan kepalanya.

"Di mana?" tanya Boy William lagi.

Boy William dan Barbie Kumalasari (Kanal YouTube Boy William)

Barbie Kumalasari yang saat itu sedang menikmati burger, mengatakan Las Vegas dekat dengan Florida.

"Di kota Las Vegas kan deket sama Florida," terang Barbie Kumalasari.

Hingga tak lama kemudian Boy William terdiam seolah bingung dengan jawaban Barbie Kumalasari.