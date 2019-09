Mitsubishi New TRITON Double Cabin Meluncur di Kota Medan

Seluruh manajemen PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) memperlihatkan New Triton double cabin pada konsumen dalam customer gathering di Hotel Santika, Jumat (20/9/2019) malam. TRITON berhasil mendominasi pasar segmen pickup 4x4 dengan pangsa pasar hampir mencapai 60 persen pada periode Januari hingga Juli 2019.

TRIBUN-MEDAN.com-PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan New TRITON dengan double cabin di Hotel Santika Medan, Jumat (20/9/2019) malam.

Branch Manager PT Nusantara Berlian Motor Medan, Haris Abdillah mengatakan dengan ketangguhannya Mitsubishi Triton mendapatkan apresiasi dan minat yang cukup tinggi, lebih dari 4,9 juta unit TRITON telah dipercaya oleh penggunanya di seluruh dunia.

"Begitu juga dengan Indonesia, TRITON berhasil mendominasi pasar segmen pickup 4x4 dengan pangsa pasar hampir mencapai 60 persen pada periode Januari hingga Juli 2019," ujarnya.

Selain memperkenalkan produk terbarunya acara ini mengajak konsumen terutama konsumen potensial New TRITON untuk melihat dan merasakan langsung sensasi berkendaraan dengan New TRITON.

"Mitsubishi TRITON telah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan telah berhasil mendominasi pasar segmen pick-up 4x4. Nah, untuk itu kita memperkenalkan New TRITON dengan double cabin sebagai bentuk apresiasi kami terhadap konsumen TRITON dengan customer gathering ini. Konsumen setia TRITON bisa merasakan langsung ketangguhan dan pembaruan pada New TRITON double cabin," kata Haris

New Triton ditawarkan dalam enam varian dengan harga yang mulai dari Rp 248 juta untuk yang single cabin sampai Rp 520 juta lebih untuk double cabin.

Selama acara berlangsung konsumen dapat tetap bisa melakukan aktivitas 3S yakni sales, service, dan spare parts. Terdapat service and spare parts corner yang diberikan dengan penawaran harga khusus untuk beberapa jenis spare part tertentu.

New TRITON dikembangkan untuk mewujudkan Engineered Beyond Tough. New TRITON hadir dengan berbagai elemen yang lebih kompetitif secara signifikan.

Di bagian eksterior, mobil ini hadir dengan image yang lebih kuat dan tangguh serta menggabungkan konsep desain muka Dynamic Shield yang stylish. Di sisi interior, New TRITON memiliki konsol tengah yang simpel dan terpadu, sekaligus memberikan kemewahan dengan penambahan soft pads.

Penyempurnaan system 4WD yang memberikan peningkatan performa offroad dan system keamanan aktif dan fitur bantuan terbaru untuk pengemudi.

"Secara keseluruhan, berbagai fitur pada model baru ini mendapatkan perbaikan signifikan terhadap durabilitas dan keandalan yang dibutuhkan oleh pengguna komersial hingga kenyamanan dan pengalaman berkendara yang dicari oleh pengguna pribadi," imbuhnya.

Haris mengatakan kegiatan yang sama juga akan digelar di tujuh kota di Indonesia dengan tujuan pengenalan New TRITON sebagai mobil model pick-up double cabin.

Acara ini dihadiri oleh Head of fleet Sales Department MMKSI, Abdul Rauf, Head of Dealer & Sales Management Sumatera Section Mitsubishi MMKSI, Ade Rolas, Branch Manager PT Nusantara Berlian Motor Medan, Haris Abdillah, Business Manager PT Dipo Pahala Internasional Otomotif Medan, Surya Kokanda dan Business Manager PT Sardana Indah Berlian Motor, Trisna Juwana dan seluruh customer Mitsubishi di Medan. (cr18/tribun-medan.com)