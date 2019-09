Nikmati Berbagai Penawaran Menarik di Kompas Travel Fair 2019

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Setelah mendulang sukses pada tahun lalu, Harian Kompas kembali menggelar Kompas Travel Fair di Kota Medan. Secara nasional event ini sudah digelar sebanyak delapan kali dan untuk kali kedua di Kota Medan.

General Manager Iklan Harian Kompas Dorothea Devita mengatakan melihat animo masyarakat Kota Medan pada Kompas Travel Fair tahun lalu membuat pihaknya memutuskan untuk datang lagi ke kota ini.

Kompas Travel Fair 2019 digelar serentak di empat kota selama tiga hari yakni 20 hingga 22 September 2019. Di Medan, event ini diselenggarakan di Mall Centre Poin Medan.

"Kalau dilihat dari pengalaman kami di tahun lalu memang potensi Kota Medan ini besar dan animonya tinggi. Sebelumnya kita juga sudah menyelenggarakan event serupa di beberapa kota lainnya. Akhirnya kita pilih Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar tahun ini. Kita melihat ternyata empat kota ini yang mempunyai potensi besar," ujar Dorothea pada acara pembukaan Kompas Travel Fair 2019, Jumat (20/9/2019)

Kompas Travel Fair digelar pertama kali di Jakarta pada 2012. Pameran travel yang diselenggarakan Harian Kompas ini merupakan wujud dan dukungan Harian Kompas terhadap industri pariwisata mancanegara.

Selain itu, Harian Kompas ingin menjadi penghubung antara masyarakat dengan pariwisata.

"Berwisata saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Hal ini juga tidak terlepas dari naiknya kelas menengah di masyarakat. Kalau kita melihat saat ini ada 50 juta penduduk Indonesia yang memang masuk dalam kelas menengah dan 120 juta lainnya adalah kelas menengah harapan," kata Dorothea dalam kata sambutannya.

Ia menambahkan pemerintah juga sudah menargetkan secara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang tahun ini . Pastinya hal ini mendorong industri pariwisata untuk mengembangkan infrastruktur, atraksi wisata, dan tempat-tempat menarik yang memang layak untuk dikunjungi seperti Medan.

"Tema besar Kompas Travel Fair tahun ini yaitu Explore It Your Way. Kami menyadari bahwa kebutuhan masyarakat dalam berwisata sangat beragam dan acara ini diharapkan bisa menjadi sarana bertemunya para pelaku wisata dari segmen wisatawan dengan konteks kebutuhan yang makin beragam. Yang kami harapkan dari event ini adalah kami bisa memberikan yang lebih bagi pencinta travel," imbuhnya.

Ia berharap pengunjung event ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Diharapkan pengunjung bisa mencapai 10 ribu dari tahun lalu 6500 pengunjung. Kompas Travel Fair kali ini menghadirkan 19 booth dan beberapa sponsor seperti Toyota, Indihome, dan lainnya.