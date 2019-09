Perjuangan Hidup Ainun dari Pengajar Les Hingga Jadi Pengusaha Sukses

TRIBUN-MEDAN.com-Bisnis Event Organizer (EO), bisnis kuliner dan bisnis kecantikan saat ini memang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang membutuhkan EO, makanan, minuman serta kosmetik.

Nurainun Lubis atau kerab disapa Ainun, perempuan asal Tanjungbalai ini menjalankan tiga bisnis sekaligus. Ia merupakan pengusaha EO Sidecomm, Kuliner Sanur Seafood, dan Senior Director Oriflame Indonesia.

"Sehari-hari bisnis yang utama itu bisnis EO Sidecomm, dan empat tahun belakangan ini kita banyak mengerjakan project-project BUMN, peresmian atau groundbreaking jalan tol yang dihadiri menteri atau bahkan event sekelas presiden juga sudah ada beberapa kali, lebih dari delapan kali," ujar Ainun.

Perempuan kelahiran 25 Juli ini mengisahkan, dirinya mengalami hidup susah selama bertahun-tahun sebelum hidupnya secukup hari ini. Ketika masih duduk di bangku SMP, Ainun sudah ditinggal pergi oleh sang ayah.

"Saya anak yatim, sudah ditinggal bapak dari kelas dua SMP, yang pastinya saat bapak saya meninggal itu meninggalkan lima orang anak dan saya anak kedua dari lima bersaudara. Harta yang ada habis untuk perobatan bapak, jadilah kami anak yatim yang ditinggal tanpa harta," ucapnya.

Meskipun begitu, hidup harus terus berjalan, Ainun tetap harus sekolah dan ia pun juga mulai kursus Bahasa Inggris. Sejak SMP kelas tiga, ia sudah bekerja paruh waktu (part time) mengajar Bahasa Inggris buat anak SD, jadi ia sudah memilik uang tambahan, begitu terus sampai ia selesai SMA.

"Teman teman SMA saya langsung melanjut kuliah, saya ingin kuliah tapi enggak ada uang, hanya cukup buat makan dan bantu adik-adik di rumah, karena saat itu, adik adik saya masih sekolah juga," ungkapnya.

Ainun akhirnya memilih berkerja di perusahaan pakan pada pagi hari, sore harinya ia juga mengajar Bahasa Inggris dan malamnya ia ngamen, jadi penyanyi.

"Dari dulu ceritanya hidup saya cari uang saja karena hidup harus life must go on. Sampai dua tahun saya mengumpulkan uang untuk bisa kuliah di Medan," tambahnya.

Dengan hasil uang yang sudah dikumpulkannya, ia pun bisa kuliah jurusan tour and travel (TNT). Kemudian ia memutuskan untuk kuliah sambil kerja paruh waktu juga yakni dengan mengajar Bahasa Inggris di salah satu kursus di Kampung Baru. Ainun juga diberikan kesempatan oleh dosennya untuk mengajar anak kuliahan.