Ajukan Kredit Pakai BPKB Palsu, Devi Menangis sepanjang Pembacaan Dakwaan

TRIBUN-MEDAN.com - Devi Lianita Muhammad Adam (26) menangis saat pembacaan dakwaan terhadap dirinya yang menjadi terjerat kasus pemalsuan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (25/9/2019).

Jaksa dalam dakwaannya menyebutkan warga Bireun, Aceh, ini bersama dengan Edy Mutalib (buronan) pada tanggal 27 Mei 2019 ditangkap di kantor Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance yang berada di Jalan Prof MH Yamin, Medan Perjuangan.

"Dengan sengaja mencoba melakukan kejahatan dipidana dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang," kata Jaksa Ivan Damarwulan.

Pada 27 Mei 2019 pukul 13.00 WIB, Devi dan Edy Mutalib datang ke kantor Prioritas Rakyat Sejahtera (PRS) Multi Finance.

"Dimana terdakwa dan Edy Mutalib pada saat itu membawa satu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan satu STNK mobil jenis Honda Civic warna hitam, No. Pol BK 19xx DD, tahun 2016, No Rangka: MRHFC166OGTG1xxxx, No. Mesin L1587162xxxx An. Ahmad Rawi Lubis yang merupakan milik saksi korban (Asli) dan satu BPKB," tutur jaksa.

Mereka bertemu dengan Nandayus Sitepu yang merupakan pegawai di Kantor Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance.

Terdakwa dan Edy Mutalib mengajukan permohonan untuk meminjam uang dengan jaminan satu BPKB dan satu STNK. Mereka menyerahkan satu STNK mobil jenis Honda Civic warna hitam milik orang lain.

"Lalu Nandayus Sitepu mengatakan pada terdakwa dan Edy Mutalib bahwa permohonan peminjaman akan diproses dulu, dan bila permohonan tersebut disetujui maka Nandayus Sitepu akan menginformasikan pada terdakwa," jelas Jaksa.

Lalu, Nandayus Sitepu memeriksa BPKB dan STNK yang diserahkan kedua pelaku ke Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara.

Ternyata berdasarkan hasil pengecekkan, BPKB yang diberikan terdakwa bukan dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara atau palsu.

"Atas perbuatan tersebut terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana," pungkas Jaksa.

Menurut aturan KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(vic/tribun-medan.com)