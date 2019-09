Profesi Barber Digandrungi Anak Muda

Tribun Medan/HO

Ratusan orang memadati kegiatan Medan Barber Battle Road to Barber of The Year Acara yang digelar di Tijili Square Medan, Selasa (24/9). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan dimana pemenang Medan Barber Battle akan dibawa ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Barber of The Year pada 6 Oktober 2019 mendatang.