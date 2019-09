Respons Heboh Tom Holland Begitu Tahu Kembali Perankan Spider Man dan Jadi Bagian MCU

Sony Pictures, Walt Disney, dan Marvel Studios sepakat Spider-Man kembali menjadi bagian MCU. Tom Holland akan memerankan karakter Peter Parker alias Spider-Man. Aktor asal Inggris ini langsung heboh di akun Instagram miliknya.

TRIBUN-MEDAN.com - Spider-Man batal mundur dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Pihak Sony Pictures, Walt Disney, dan Marvel Studios telah sepakat Spider-Man kembali menjadi bagian MCU, Jumat (26/9/2019).

Kabar ini membuat banyak penggemar Spider-Man bahagia.

Tak terkecuali Tom Holland yang berperan sebagai Peter Parker alias Spider-Man.

Saat pengumuman Spider-Man tak lagi menjadi bagian MCU, Tom Holland sempat memperlihatkan kekecewaannya.

Reaksi berbeda kali ini dilakukan Tom Holland.

Aktor asal Inggris ini langsung mengungkapkan kebahagiaannya sesaat setelah pengumuman tersebut melalui akun Instagram.

Tom Holland mengunggah potongan film The Wolf of Wall Street.

Pada video tersebut, tampak Leonardo DiCaprio mengucapkan,"You know what, i'm not leaving, i'm not leaving, i'm not f*cking leaving. The show goes on. (Kalian tahu, aku tak akan pergi. Pertunjukkan akan tetap berjalan)."